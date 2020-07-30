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Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9740 liradan, avro 8,2030 liradan güne başladı
 30 Temmuz 2020 09:11
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Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9740 liradan, avro 8,2030 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,9720 liradan alınan dolar, 6,9740 liradan satılıyor. 8,2010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2100 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
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