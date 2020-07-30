Dolar güne nasıl başladı?

ÖNLİSANSI BİTİREN TEKNİK PERSONEL, EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ DAHA ÇALIŞMALIDIR? Lise üzerine 2 yıllık yüksek okulu bitiren teknik personel, emeklilikte yeni intibakında belirli bir süre çalışma zorunluluğu ve ek gösterge için de 6 ay görev yapma zorunluluğu var mıdır?