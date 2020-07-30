Devlet Hastanesinden ilginç sosyal mesafe önlemi
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasının önemi artarken, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ilginç bir önlem alındı
|30 Temmuz 2020 09:24
|Yazdır
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasının önemi artarken, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ilginç bir önlem alındı.
Beypazarı Devlet Hastanesi, çalışan personelin sosyal mesafeye dikkat etmesi için ilginç bir önlem aldı. Hastane yönetimi, personelini korumak amacıyla yemekhanede sarımsak seçeneği sundu. Böylece yenilecek bir diş sarımsak ile personeller arasında sosyal mesafenin korunması amaçlandı.
Öte yandan Beypazarı Devlet Hastanesinde çocuk hastalara moral desteği için odaların duvarları çizgi film karakterleri ile süslendi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Otel çalışanlarında virüs çıktı, lojman karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 10:11
|O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
30 Temmuz 2020 09:59
|1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti
30 Temmuz 2020 09:42
|Bu belediyede 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı
30 Temmuz 2020 09:27
|Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor
29 Temmuz 2020 20:40
|İstanbul çıkışında bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
29 Temmuz 2020 17:53
|Polis sahte parayla pazarda kurbanlık aldı
29 Temmuz 2020 17:40
|İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
29 Temmuz 2020 17:05
|Kayseri'de rekor karantina kararı
29 Temmuz 2020 16:49
|'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
29 Temmuz 2020 16:12