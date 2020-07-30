1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti

Trabzon'da 6 yıl önce 126 bin liraya satın aldığı spor arabaya 700 bin lira harcayarak modifiye eden Mustafa Çağılcı (38), 1,5 milyon lirayı bulan teklifleri geri çevirip, aracını satmadığını söyledi
 30 Temmuz 2020 09:42
Yazdır
1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti

Trabzon'da 6 yıl önce 126 bin liraya satın aldığı spor arabaya 700 bin lira harcayarak modifiye eden Mustafa Çağılcı (38), 1,5 milyon lirayı bulan teklifleri geri çevirip, aracını satmadığını söyledi.

Ortahisar ilçesinde özel bir araç bakım servisi sahibi olan Mustafa Çağılcı, 2014 yılında 126 bin liraya satın aldığı 1994 model spor arabaya, yaklaşık 700 bin lira harcama yaparak, modifiye etti. Cağılcı, yaptığı düzenlemelerle, aracın beygir gücünü 335'ten 1200'e yükseltti. Türkiye'de az sayıda bulunan spor aracına gözü gibi bakan Çağılcı, trafikte sürekli ceza yediği için bir dönem aracını satmaya karar verdi. Çağılcı, aynı özelliklerde benzer bir aracın 20 milyona mal olacağını öğrenince, yenilediği spor arabasını satmaktan vazgeçti. Antika olarak nitelendirdiği araca yoğun ilgi olduğunu belirten Çağılcı, 1,5 milyonu aşkın teklifleri geri çevirip, aracını satmıyor.

'PARANIZ OLSA BİLE BU ARACA ULAŞAMIYORSUNUZ'

Mustafa Çağılcı, insanların parası olsa bile bu araca ulaşamadıklarını belirtti. Çağılcı, ''Aracı 126 bin liraya Antalya'dan aldım. O yıllarda kimsenin bilmediği, standart bir arabaydı. Yaklaşık 100 bin dolar masraf ettik. Bunun sayesinde, aracımız 1200 beygire ulaştı. Aracımızda 1600 beygirlik setup var. Yani araçla 1600 beygir güce kadar ulaşabiliyoruz. Amerika, Malezya ve dünyanın birçok yerinden özel parçalar getirdik. Ortalama 7 yılda bu arabayı yaptık. Bununla beraber gereken güç ve değere ulaştı. Şu an araç 1,2 milyon TL ve üzerinde bir değere sahip. O da aracı satmak isterseniz satıyorsunuz. Yoksa satılacak bir araç değil, koleksiyonluk, antika değerinde bir araç. Bu araç Türkiye'de hiçbir dönem satılmadı. Gümrükten geçme bir araç. Paranız olsa bile bu araca ulaşamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Bir de bin beygir ve üzeri bir araca sahip olmak için 20 milyon ve üzerinde paralar vermek lazım'' dedi.

'ÇOCUKLUKTAN BERİ MODİFİKASYON İŞLERİ YAPIYORUZ'

Araba sevdalısı olan Mustafa Çağılcı, çocukluktan beri modifikasyon işleriyle uğraştığını belirtti. Çağılcı, ''Araba sevdalısıyım, çocukluktan beri modifikasyon işleri yapıyoruz. TIR'larda ve araçlarda bu işlemleri yapıyoruz'' diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otel çalışanlarında virüs çıktı, lojman karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 10:11		 O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
30 Temmuz 2020 09:59
Bu belediyede 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı
30 Temmuz 2020 09:27		 Devlet Hastanesinden ilginç sosyal mesafe önlemi
30 Temmuz 2020 09:24
Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor
29 Temmuz 2020 20:40		 İstanbul çıkışında bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
29 Temmuz 2020 17:53
Polis sahte parayla pazarda kurbanlık aldı
29 Temmuz 2020 17:40		 İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
29 Temmuz 2020 17:05
Kayseri'de rekor karantina kararı
29 Temmuz 2020 16:49		 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
29 Temmuz 2020 16:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:11 - Otel çalışanlarında virüs çıktı, lojman karantinaya alındı10:07 - 1200 yeni hakim ve savcı alınacak10:04 - Borsa güne yükselişle başladı10:03 - Sözleşme feshinde hangi hallerde bir yıl beklenmez?09:59 - O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi09:56 - Türkiye'de ilk kez virüs aşısı insanlarda denenecek
09:42 - 1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti09:39 - Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı09:27 - Bu belediyede 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı09:24 - Devlet Hastanesinden ilginç sosyal mesafe önlemi09:17 - 'Virüse bayram ettirmeyelim'09:11 - Dolar güne nasıl başladı?
09:00 - Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08:45 - Otoda fırsatçılar suçüstü yakalandı08:38 - 700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu08:35 - Niğde'de kadın cinayeti08:27 - Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
08:19 - Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı
Elmalılı olayı yasak aşk mı? Kumpas mı?
Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
SEPETTE indirim 2
filip novak 1
corona virüs vaka sayısı 2
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
sağı solu kes 1
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
gram altının 425 liraya çıkması 2
çakmakla soda açmak 1
huylanmak 1
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam