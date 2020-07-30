1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi

Rize'de koronavirüs vaka sayılarının 220'ye çıkmasının ardından İl Pandemi Kurulu, bayrama özel tedbirler aldı. Kentte kurban eti kavurma ve toplu yeme geleneği ile bayramlaşmalara yasak getirildi
 30 Temmuz 2020 09:59
Yazdır
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi

Rize'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulması ile vaka sayıları azaldı. Ancak son günlerde düğün ve yaş günü kutlamalarında, tedbirlere uyulmaması nedeniyle vaka sayıları 220'ye ulaştı. Kentte, testi pozitif çıkan ve klinik hiçbir şikayeti ya da belirtisi olmayanlar boş öğrenci yurtlarında gözetim altında tutuluyor. İl Pandemi Kurulu, vaka artışları sebebiyle Kurban Bayramı'na özel tedbirler aldı. Kentte kurban eti kavurma ve toplu yeme geleneği ile bayramlaşmalara yasak getirildi.

VALİ: VAKA ARTIŞLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, bazı tedbirleri uygulamaya koyduklarını belirterek "Kurban Bayramı'nda yöremize özgü bir gelenek olan toplu kavurma yemeyi bu bayram yapmayacağız, toplu bayramlaşma geleneğini de kaldıracağız. Bu bayramda da çok daha dikkatli davranacağız, konulan kurallara harfiyen uyarak hastalığın yayılmasının önüne geçeceğiz. Kontrollü sosyal hayata, normalleşmeye geçişi tam olarak rayına koyduk diyemiyoruz. Rize'de de bunu söyleyemiyoruz çünkü vaka sayılarında artış var. Hatta son günlerde bize endişelendiren artışlar yaşanıyor. Rize'de vaka sayıları 220'ye ulaştı. Bugüne kadar il genelinde 500 küsur vaka görüldü. 390 küsuru şifa ile taburcu oldu. Şu anda da hastanelerimizde 220'ye yakın kişi yatıyor. Yoğun bakımda 5 hasta var, bunlardan ikisi entübe durumunda. Diğer hastalarımızın genel sağlık durumları iyi. Ama yine de bu sayılar ve son dönemlerdeki artışlar bizi endişelendiriyor" diye konuştu.

'KÖPÜK PARTİSİ YAPILIYOR, KOL KOLA HORON OYNANIYOR'

Kontrollü sosyal hayat aşamasında devletin yapabileceği yüzde 15-20, vatandaşların sorumluluğunun ise yüzde 80'lerde olduğunu kaydeden Vali Çeber, "Hala riskin geçmediğini, salgın riskinin devam ettiğini, vakaların görüldüğünü ve kontrollü sosyal hayat noktasında çok dikkatli olmamız gerektiğini ilgililer her platformda vurguluyorlar. Bir jandarmanın, polisin, sağlıkçının yerine kendinizi koyun, akşama kadar bir mücadele veriyorsunuz eve gittiğinizde öğreniyorlar ki bir plajda insanlar köpük partisi yapıyor, herhangi bir organizasyonda insanlar kol kola horon oynuyor, düşünün ki moraliniz nasıl bozulur. Vatandaşlara büyük görev düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok daha fazla özen ve çok daha fazla dikkat istiyoruz" dedi.

VATANDAŞLARDA TEDİRGİN

Rizelilerde belirlenen kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Akın Özgen dikkatli davranılmadığını belirterek "Korona ile ilgili alınan önlemleri benimsemiş değiller, düğünlere, cenaze merasimlerine gidiliyor, maske konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Şimdi önümüz bayram, vakaların daha da artmasından korkuyorum" dedi.

Nurettin Tibukoğlu ise "Bu bayramda da virüsün yayılmaması için bayramlaşma geleneklerimizi yerine getirmeyeceğiz. Vakaların yeniden artışa geçtiğini öğreniyoruz. Bayramlaşalım derken hasta olmayalım" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otel çalışanlarında virüs çıktı, lojman karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 10:11		 1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti
30 Temmuz 2020 09:42
Bu belediyede 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı
30 Temmuz 2020 09:27		 Devlet Hastanesinden ilginç sosyal mesafe önlemi
30 Temmuz 2020 09:24
Şebeke avcıları, yakınlarıyla konuşmak için her yolu deniyor
29 Temmuz 2020 20:40		 İstanbul çıkışında bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
29 Temmuz 2020 17:53
Polis sahte parayla pazarda kurbanlık aldı
29 Temmuz 2020 17:40		 İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak
29 Temmuz 2020 17:05
Kayseri'de rekor karantina kararı
29 Temmuz 2020 16:49		 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurbanlık satıyor
29 Temmuz 2020 16:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:11 - Otel çalışanlarında virüs çıktı, lojman karantinaya alındı10:07 - 1200 yeni hakim ve savcı alınacak10:04 - Borsa güne yükselişle başladı10:03 - Sözleşme feshinde hangi hallerde bir yıl beklenmez?09:59 - O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi09:56 - Türkiye'de ilk kez virüs aşısı insanlarda denenecek
09:42 - 1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti09:39 - Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı09:27 - Bu belediyede 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı09:24 - Devlet Hastanesinden ilginç sosyal mesafe önlemi09:17 - 'Virüse bayram ettirmeyelim'09:11 - Dolar güne nasıl başladı?
09:00 - Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08:45 - Otoda fırsatçılar suçüstü yakalandı08:38 - 700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu08:35 - Niğde'de kadın cinayeti08:27 - Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
08:19 - Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı
Elmalılı olayı yasak aşk mı? Kumpas mı?
Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Twitter temsilci atamazsa 5 işlem sonrasında kapanacak
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağı solu kes 1
irfan can kahveci 1
eserekli 2
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 1
fabrice n'sakala 1
çakmakla soda açmak 1
arabuluculuk sistemi 1
huylanmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam