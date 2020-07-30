Otel çalışanlarında virüs çıktı, lojman karantinaya alındı
|30 Temmuz 2020 10:11
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Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin 18 çalışanı, lojman sorumlusu Covid-19 şüphesiyle tedavi altına alınınca tedbir amaçlı karantina altına alındı. Mahalle arasında bulunan lojmanda kapalı kalan otel çalışanları izolasyonun bitmesi için gün sayarken çevrede oturan vatandaşlar önlemlerin artırılmasını istedi.
Edinilen bilgiye göre, Beldibi Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin lojman sorumlusunun Covid-19 şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından 18 işçinin kaldığı lojman, kapısına jandarma tarafından bantla mühürlenerek kapatıldı. Yaklaşık 250 kişinin oturduğu belirtilen sokaktaki vatandaşlarda karantinanın biran evvel bitmesini bekliyor.
Dışarıya atılan şişe ve paketler tehlike oluşturuyor
Barış Vural isimli vatandaş kendisinin de turizmci olduğunu ve 23 yıldır aynı sokakta oturduğunu belirterek karantina altına alınan lojmanda kalan ve çoğu genç personelin binanın terasında ve bahçede dolaştıklarını, zaman zaman sigara paketi, su şişesi gibi atık malzemeleri dışarıya attıklarını söyledi. Vural, "Çocuklarımız var. Mahalle sakinlerimiz duyarlı insanlar. Bir çöpü yerden kaldırmaya kalksa, çöp kutusuna atmaya kalksa riski var. Daha fazla tedbir alınması gerekir. Binanın bahçe kapılarından biri yemek servisi yapıldığı için mühürlenmemiş" dedi.
İzole edilen personel şafak sayıyor "Biz iyiyiz"
Lojmanda karantina altına alının personel ise şu ana kadar aralarında Covid-19 semptomları gösteren kimse bulunmadığını belirterek, testi pozitif çıkan lojman sorumlusunun tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmak istediklerini söyleyen otel çalışanları, askerlikteki gibi şafak sayıyor. Kendilerinin lojmanda temizlik yaptıklarını belirten çalışanlar, dışarıya çöp atmadıklarını öne sürdü.
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