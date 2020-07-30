Çevre şehircilik görevde yükselme sınav tarihi netleşti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şube müdürlüğü görevde yükselme sınavı 03 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.
|30 Temmuz 2020 10:41
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