1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor

Yeni sosyal medya yasasına göre sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurma şartı getirildi. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın Naci Bostancı'ya dayandırarak aktardığı bilgilere göre sosyal medya platformları, Twitter hariç Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul ettiler
 30 Temmuz 2020 10:45
Yazdır
Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor

Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen sosyal medya düzenlemesi, bugün itibariyle yasal hale geldi. 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan yabancı sosyal medya şirketlerine bazı yasal zorunlulukları getiren bu düzenleme, 1 Ekim 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

Konuyla ilgili olarak Habertürk'te bir yazı kaleme alan Muharrem Sarıkaya, önemli bir siyasi isim olan Naci Bostancı'nın meclis kulisinde sohbet ederken yasanın aceleye getirilmediğini söylediğini ve Bostancı'nın, "(Sosyal medya platformları) Ağırlıklı olarak Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor" dediğini ifade etti.

"Twitter dışında sorun görünmüyor"

Bostancı'nın temsilci bulunduran sosyal medya platformlarında bir kişinin hakkında çıkan olumsuz içeriklerin kaldırılması için platforma başvurabilecek ve yayının 48 saat içerisinde kaldırabileceğini dile getiren Sarıkaya, bazı hükümlere uymayan platformlara ne olacağı ile ilgili sorusuna ise "Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor" şeklinde yanıt aldığını belirtti. Türkiye, sosyal medya düzenlemesini oluştururken Almanya ve Fransa'da yürürlükte olan modelleri göz önünde bulundurmuştu. Ancak Fransa Anayasa Mahkemesi'nin çıkarılan yasadaki bazı hükümleri uygulanamaz kılması, Almanya'da yürürlüğe konan düzenlemeyi daha da öne çıkarmıştı.

"Kamuoyunun bilgi alma hakkı, kişisel verilerin korunması hakkından üstün"

Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesinde de yer alan 'unutulma hakkı' ile ilgili olarak dün Alman Yargıtayı tarafından alınan emsal niteliğindeki kararı aktaran Sarıkaya, kişilerin internette haklarında yer alan bilgilerin silinmesi için başvurabileceğini, ancak her başvurunun doğrudan kabul edilmeyebileceğini hatırlatmış oldu. Sarıkaya'nın aktardığına göre Almanya'da bir kişi, unutulma hakkı çerçevesinde Google'dan bilgilerinin silinmesi için başvuruda bulundu. Ancak yargıtay, "kamuoyunun bilgi alma hakkının kişisel verilerin korunması hakkından üstün olduğuna" hükmetti ve bu talebi reddetti. Alman Yüksek Mahkemesi'ne göre kişisel verileri koruma hakkının herhangi bir önceliği bulunmuyor ve her davada hangi özgürlüğün daha ağır bastığının ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekiyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Google aramalarında reklam çıkmayacak
30 Temmuz 2020 07:05		 Spotify'in abone sayısı arttı!
29 Temmuz 2020 21:29
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını kaldırıyor!
29 Temmuz 2020 21:16		 'Sümela Manastırı'na özel internet sitesi hazırladı
29 Temmuz 2020 20:26
Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yerli ve milli ürün kullanımını teşvik edecek
29 Temmuz 2020 12:02		 Instagram'ın ön kamerayı izinsiz etkinleştirdiği iddiası
28 Temmuz 2020 20:52
Günde 7 saat internetteyiz
27 Temmuz 2020 08:47		 Sosyal medya dünyanın sorunu
26 Temmuz 2020 17:53
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
24 Temmuz 2020 00:18		 Ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı
22 Temmuz 2020 19:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Dolar 7 TL sınırına yaklaştı12:08 - Antalya'da denize giren polis memuru boğuldu12:06 - TDK ile TTK'den sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere burs12:01 - Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan aşı uyarısı11:50 - Twitter ofis açmazsa ne olur? Mahir Ünal'dan açıklama11:47 - 'Sis nedeniyle görüş kısıtlı olsa da uçaklar güvenli bir şekilde inecek'
11:39 - 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı11:34 - Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı11:28 - Bursa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı11:27 - Bakan Varank, Endonezyalı mevkidaşıyla kritik iş birliği konularını görüştü11:21 - Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi11:18 - Online Kurbanlık Satışında son günler...
11:18 - Ankesörlü telefondan bir kez ardışık aranan askeri öğrenci itirafçı oldu11:17 - Rektör ve öğrencisi ortak olup yeni nesil bitki tesisi kurdu11:16 - MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi11:15 - TOKİ'nin '100 bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlendi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bayram' mesajı
11:09 - Konya'da 4 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı
Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağı solu kes 1
çeyrek altın 2
tuzlaspor 1
huylanmak 1
SEPETTE indirim 2
leblebi 1
eserekli 2
arabuluculuk sistemi 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam