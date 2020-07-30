AK Parti'de bayramlaşma programı videokonferans yöntemiyle yapılacak
|30 Temmuz 2020 10:48
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AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cumartesi günü videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 1 Ağustos Cumartesi, ilk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile videokonferans görüşmesi yapılacak.
Ardından sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile videokonferans görüşmesi ile bayramlaşılacak.
Videokonferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.
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