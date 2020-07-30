1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine yükseldi
 30 Temmuz 2020 10:56
Yazdır
Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10,7 artarak 99,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20,2 yükselerek 66,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,6 artışla 94,6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11,6 artarak 87 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise temmuzda yüzde 2,7 azalarak 60,9 değerine geriledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otoda fırsatçılar suçüstü yakalandı
30 Temmuz 2020 08:45		 'Halı sahalar açılsın'
30 Temmuz 2020 07:45
Çoğunun Türkiye'de ofisi yok
30 Temmuz 2020 07:20		 Bakanlık açıkladı: 520 kozmetikten 442'si sağlıksız
29 Temmuz 2020 08:45
Kiralık villa ve butik otellerdeki doluluk yüzde 100'e dayandı
28 Temmuz 2020 12:48		 Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatı memnuniyetle karşılandı
28 Temmuz 2020 10:51
İkram çay ve kahvede çevre katılım payı yok
27 Temmuz 2020 10:09		 AVM'ler kiracılarına ne yapacaklarını şaşırdılar
26 Temmuz 2020 14:30
Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
25 Temmuz 2020 08:05		 Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
23 Temmuz 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Dolar 7 TL sınırına yaklaştı12:08 - Antalya'da denize giren polis memuru boğuldu12:06 - TDK ile TTK'den sosyal bilimleri tercih edecek öğrencilere burs12:01 - Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan aşı uyarısı11:50 - Twitter ofis açmazsa ne olur? Mahir Ünal'dan açıklama11:47 - 'Sis nedeniyle görüş kısıtlı olsa da uçaklar güvenli bir şekilde inecek'
11:39 - 3 ilimizin bazı bölgelerinde mahalleler karantinaya alındı11:34 - Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı11:28 - Bursa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı11:27 - Bakan Varank, Endonezyalı mevkidaşıyla kritik iş birliği konularını görüştü11:21 - Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi11:18 - Online Kurbanlık Satışında son günler...
11:18 - Ankesörlü telefondan bir kez ardışık aranan askeri öğrenci itirafçı oldu11:17 - Rektör ve öğrencisi ortak olup yeni nesil bitki tesisi kurdu11:16 - MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi11:15 - TOKİ'nin '100 bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlendi11:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bayram' mesajı
11:09 - Konya'da 4 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
Öğretmenlerin il içi sonuçları açıklanmaya başladı
Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
sağı solu kes 1
gram altının 425 liraya çıkması 2
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 2
irfan can kahveci 1
leblebi 1
corona virüs vaka sayısı 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
SEPETTE indirim 2
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam