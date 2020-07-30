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Konya'da 4 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde 4 metre çapında, 50 metre derinliğinde yeni obruk meydana geldi.
 30 Temmuz 2020 11:09
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Konya'da 4 metre çapında 50 metre derinliğinde obruk oluştu

İlçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Ali Özata, Mısırlı Yaylası'ndaki pancar ekili tarlada obruk olduğunu fark etti.

Özata'nın haber etmesi üzerine bölgeye gelen yayla sakinleri, evlere yaklaşık 150 metre uzaklıktaki obruğu görünce büyük tedirginlik yaşadı.

Yayla sakinleri obruğun içerisine halat sarkıtarak, derinliğini ölçtü. 4 metre çapındaki obruk, yaklaşık 50 metre derinliğe sahip.

- "Obruğun yanındayken iki defa iç çöküntüsüne şahit oldum"

Özata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah Karapınar merkeze ihtiyaçları almak gittiğini, akşam yaylaya dönerken komşusunun pancar tarlasındaki değişikliği fark ettiğini anlattı.

Tarlaya girdiğinde obruğu gördüğünü belirten Özata, şunları söyledi:

"Tek başımaydım. İnsan ister istemez korkuyor. Birkaç gün önce içiler, çapa yapmıştı. Sürekli işçi çalışıyordu. Obruğu gördüğümüzde yaklaşamadık. Çünkü çok korkunç bir görüntüsü vardı. Hem çevresinde çatlaklıklar var hem de yeni olduğu için çökmeler devam ediyordu. Yanına yaklaşamadık. Obruğun yanındayken iki defa iç çöküntüsüne şahit oldum. Oturduğumuz evlere 150 metre uzaklıkta, insan ister istemez tedirgin oluyor. Burada halen işçiler çalışıyor. Sulama yapan işçi var, gübre atan işçi var. Obruğun insan varken olmaması sevindirici."

Yayla sakinlerinden Ferhat Selçuk da obruğun oluşmasından hemen sonra iki kere daha obruğun iç çöküntüsüne şahitlik ettiğini vurgulayarak, "Çevresinde çatlaklar var. Obruk gerçekten korkutucu. Daha da genişleyip çökeceğini düşünüyoruz. Obruğun içine bakamıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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