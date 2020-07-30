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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bayram' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu" dedi
 30 Temmuz 2020 11:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu.

Salgın döneminde ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak milletimizin her ferdine destek olmaya özel önem verdik.

Irak ve Suriye'den Libya'ya geniş bir alanda süren mücadelemizi zaferle neticelendirmede kararlıyız.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.
Memurlar.Net
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