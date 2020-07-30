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TOKİ'nin '100 bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlendi

TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 211 bin 518 vatandaş başvurdu- 24 Şubat - 29 Temmuz'da yapılan kura çekimiyle 207 proje kapsamında yapılacak 89 bin 624 konutun hak sahipleri belirlendi
 30 Temmuz 2020 11:15
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TOKİ'nin '100 bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri belirlendi

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimleri tamamlanarak, hak sahipleri belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle yatay mimari anlayışı doğrultusunda TOKİ tarafından inşa edilecek "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimleri 24 Şubat-29 Temmuz'da yapıldı.

Dün tamamlanan kura çekimiyle 207 proje kapsamında yapılacak 89 bin 624 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu diğer projelerde ise vatandaşlar kuraya girmeden hak sahibi oldu.

TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu. En çok başvuru yapılan iller İstanbul (375 bin 953), İzmir (75 bin 288), Gaziantep (69 bin 686), Bursa (56 bin 142) ve Ankara (18 bin 38) olarak sıralandı.

Projede kapsamında şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine ve en az yüzde 40 engeli bulunan vatandaşlara özel kontenjan ayrıldı.

- Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade imkanı

Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.
Anadolu Ajansı
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