Bursa'da yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı
Sahte kimlikle yakalanan zanlının örgütün Marmara Bölgesi'ndeki kilit isimlerinden olduğu iddia edildi
|30 Temmuz 2020 11:28
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Bursa'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla, FETÖ'nün Marmara Bölgesi'ndeki kilit isimlerinden olduğu iddia edilen İ.E, sahte kimlikle yakalandı.
Örgütte sözde Yıldırım talebe ve Osmangazi eyalet talebe mesullüğü ile Yalova eğitim danışmanlığı gibi görevlerde bulunduğu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden itibaren de firari olduğu ileri sürülen İ.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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