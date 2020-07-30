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Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı 380 nüfuslu Yılanlıca Köyü Muhtarı Özkan Bostancı (42), ilçede artan koronavirüs vakaları sonrası bayramda nüfusu iki katına çıkan köyde vaka yaşanmaması için gurbette yaşayan hemşerilerine 'gelmeyin' çağırısında bulundu.
 30 Temmuz 2020 11:34
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Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı

Devrek'e 11 kilometre uzaklıktaki 280 haneli Yılanlıca köyünde bugüne kadar koronavirüs vakası görülmedi.

Köy muhtarı Özkan Bostancı, pandemi sürecince vatandaşları tek tek alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Köylerinde vaka yaşanmaması için mücadelesini sürdüren muhtar Bostancı, bayramlarda iki katına çıkan köy nüfusu nedeniyle endişe duyuyor. Bostancı, İstanbul, Ankara, Bursa ve Avrupa ülkelerinde yaşayan hemşehrilerine bu bayram köye gelmemelerini istedi.

'GELMESİNLER'

Kendi ve yakınlarının sağlığı için herkesin bu bayramı evde geçirmeye davet eden muhtar Bostancı, "Pandemi sürecinde süreç iyi geçti, yalnız son 20 gündür ilçede vaka sayısı artmaya başladı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Çoğunluk olarak köylerimize geliyorlar. Biz de gerekli önlemleri alıyoruz muhtarlar olarak. Kurban Bayramı nedeniyle dışarıdan gelecek vatandaşlarımız çok olduğu için biz bu sayıyı düşürmeye kararlıyız. Gelmemelerini istiyoruz." dedi.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ DİYEREK GELMEK İSTEYENLER VAR'

Sosyal medyadan yaptığı duyuruya rağmen bazı vatandaşların, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket ettiğini gördüğünü ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Ben, bu düşünceyi sağlıklı bulmuyorum. Bizde veya onlarda olmayabilir ama biz bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bizim köy nüfusumuz 380 ama gelenlerle 1200'ü bulacak. Bizim köyümüzde vaka hiç görülmedi ben de bunu devam ettirmek istiyorum. Halkıma sesleniyorum. Lütfen duyarlı olalım, bu süreci atlatalım."
DHA
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