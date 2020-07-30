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'Sis nedeniyle görüş kısıtlı olsa da uçaklar güvenli bir şekilde inecek'

Bakan Karaismailoğlu: Artık sis nedeniyle görüşün çok kısıtlı olduğu zamanlarda dahi Erzurum Havalimanı pistine en güvenli şekilde iniş mümkün olacaktır
 30 Temmuz 2020 11:47
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'Sis nedeniyle görüş kısıtlı olsa da uçaklar güvenli bir şekilde inecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'na kurulan "CAT 3A" sistemine ilişkin, "Artık sis nedeniyle görüşün çok kısıtlı olduğu zamanlarda dahi Erzurum Havalimanı pistine en güvenli şekilde iniş mümkün olacaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Karaismailoğlu, sis nedeniyle yaşanan uçuş iptallerinin önlenmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda kurulan CAT 3A sisteminin açılışına katıldı.

Bakanlık uçağıyla havalimanındaki yeni piste inişinde, itfaiye ekiplerince oluşturulan su köprüsüyle karşılanan Bakan Karaismailoğlu, açılış öncesi basın toplantısı düzenledi.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır büyük bir ulaştırma hamlesini kararlılıkla devam ettirdiğini söyledi.

- "Altyapı varsa hayat var"

Ülkede adeta bu alanda yeni bir çağ açan dev projelerle kara, demir, deniz ve hava yollarının çehresini değiştirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Altyapı varsa istihdam, ticaret, eğitim ve medeniyet var. Yani kısaca altyapı varsa hayat var. Bugün Erzurum'da mutlu bir gün yaşıyoruz. Erzurum, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde stratejik konuma sahip bir ilimizdir. İran-Trabzon ticaret yolu üzerinde bulunan Erzurum, aynı zamanda potansiyeli yüksek bir ticaret ve sanayi merkezidir. Bu nedenle Erzurum'u ulaşım alanında güçlendirecek her bir proje, bizim için çok önemlidir."

Karaismailoğlu, Erzurumlu vatandaşların daha yüksek bir yaşam kalitesine ve dünya standartlarında bir ulaşım ağına sahip olması için projeler ürettiklerini belirterek, kentte devam eden projeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Özellikle kış şartlarında Erzurum Havalimanı'na inemeyen uçaklar nedeniyle vatandaşların istenmeyen durumlarla karşılaştığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurumlular bu mağduriyetlerine bir çözüm bulunmasını bekliyordu. Bu kapsamda biz de Erzurum Havalimanı'na yoğun sisli havalarda dahil uçakların güvenli bir şekilde inmesini sağlayan aydınlatma sistemi CAT 3A yapılması hususunda çalışmaya başladık ve bugün itibarıyla bunu başarıyla sonuçlandırdık. 3 bin 810 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimize tekrar asfalt döşedik. Hava Kuvvetleri uçaklarımızın motorlarının sivil uçaklara göre daha yakın olması nedeniyle yurt dışı menşeli geokompozit malzeme kullanılması talebini de dikkate alarak pistimizi kapladık."

- Kışın yoğun siste bile uçaklar Erzurum'a rahatlıkla inecek

Pistin tüm asfalt işlemini 16 Temmuz'da tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, 25 Temmuz itibarıyla da elektrik sistemini kurduklarını söyledi.

Tüm özel aydınlatma armatürlerini yenileriyle değiştirdiklerini bildiren Karaismailoğlu, "Artık sis nedeniyle görüşün çok kısıtlı olduğu zamanlarda dahi Erzurum Havalimanı pistine en güvenli şekilde iniş mümkün olacaktır." dedi.

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak kente bugüne kadar yaptıkları yatırımları anlatarak, "Bugüne kadar Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 11 milyar 412 milyon Türk Lirası para harcadık. 2003'te sadece 49 kilometre bölünmüş yolu bulunan Erzurum'un, şu anki bölünmüş yol uzunluğu 561 kilometre. 611 kilometre bölünmüş yol ile Erzurum'u, Erzincan'a, Ağrı'ya bağladık, nereden nereye. Tabi ki çalışmalarımızı burada bırakmıyoruz. 20 ayrı güzergahta yol yapım çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok ile kurdele keserek, CAT 3A sistemi kurulan pistin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, ardından beraberindekilerle pisti inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.
Anadolu Ajansı
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