Twitter ofis açmazsa ne olur? Mahir Ünal'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV canlı yayında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''İşin kalbi yasal ve mali olarak muhataplık oluşturulması gerekliliği. Dün Apple Facebook Amazon CEO'ları ABD Kongresi'nde 4,5 saat süren 3-4 tur sorularına cevap verdiler.

''KONGRE BUNLARI RESMEN HESABA ÇEKTİ''

Günlük online işlemlerimizden türeyen tüm veriler bunların kullanımı ticareti tehdit yoluyla satın alma. Bununla ilgili belgeleri ortaya koydular. Haksız rekabet. Kongre bunları resmen hesaba çekti.

''SİBER DÜNYADA HENÜZ HUKUK YOK''

Dijital bir dünya kuruluyor. Yeni kurulan siber dünyada henüz bir hukuk oluşturulmamış durumda. Biz de bu konuda bir hukuk oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan düzenlemenin neresinde sansür? Biz muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz, eleştiri alıyoruz.

''TWITTER SİBER DÜNYADA TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKINI KABUL ETMİYOR''

Geçen gün bir kullanıcı Twitter'a şikayette bulunuyor verilen cevap 'Sizin bu şikayetiniz Twitter kurallarına ve Alman yasalarına göre suç teşkil etmemektedir.' Çünkü Almanya'nın yasal düzenlemesini Twitter kabul etti. Aslında Twitter Almanya'nın siber egemenlik hakkını kabul etti. Siber dünyada Twitter Almanya'nın egemenlik hakkını kabul ederken Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmiyor.

''MALİ MUHATAPLIK OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ''

Türkiye'de 38 milyon Instagram, 37 milyon Facebook, 14 milyon Twitter kullanıcısı var. Mali muhataplık oluşturmak zorundayız. Diyoruz ki sosyal medyada da belli kurallar getirmemiz gerekiyor. Yasak ve sansür söz konusu değil. Bu düzenlemeyi yaparken Almanya'nın düzenlemesini temel alarak gerçekleştirdik. 1 Ekim tarihi ile yürürlüğe girecek.

''BUNLARIN TÜRKİYE'YE GELMESİNDEN SON DERECE MUTLUYUZ''

BTK bu süre içerisinde bu ilgili yapılarla görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu yapılara karşı bir önyargımız yok. Bunların Türkiye'ye gelmesinden son derece mutluyuz. Türkiye ile yasal ilişki kuracaklarına inanıyorum.

TWITTER TEMSİLCİ VERMEZSE, OFİS AÇMAZSA KAPANIR MI?

Burada bir karar vermek durumundasınız. Amerikan Kongresinde hesap verenler bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa yasal düzenlemeyi tanımıyorlarsa devlete 'Siz onu kendi haline bırakın' diyemezsiniz. Muhataplık için sonuna kadar müzakereleri sürdüreceğiz. 1 Ekim itibariyle 30 gün süre var. 6 ay süre içerisinde yürütülecek müzakereler görüşme çabası... Her iki tarafın kazan kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum. Almanya'nın Fransa'nın yaptığı gibi düzenleme yaptık. Düzenlemede ifade düşünce özgürlüğü ile ilgili kısıtlayıcı madde söz konusu değil. Küfür hakaret siber zorbalık taciz tehdit var.

AYM İPTAL KARARI VERİRSE NE OLUR?

CHP yasal bir hakkını kullanıyor. Bugünden konuşabileceğimiz bir şey değil. Yapılan düzenlemede çok uluslu şirketlerle ilgili yapılan düzenlemenin anayasaya aykırılığı hangi noktadan ele alacak da götürecek ben de merak ediyorum.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN AYASOFYA HUTBESİ

Siyaset halkla yapılır, toplumsal sorunları çözmek talepleri karşılamak işidir. Ayasofya konusundaki hassasiyeti hepimiz biliyoruz 1934 yılında devlet aklı bir karar almış. O gün böyle bir karar alınmış ama Ayasofya Camii'nin tapu senedine baktığınızda senet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak düzenlenmiş. Daha sonra aynı devlet aklı bugnü yeni bir karar almış. Bu iki kararı birileri birbiriyle kavga ettirmek istiyor. Bu iki karar da kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin iç meselesidir. Sayın Muharrem İnce oradaydı, İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu oradaydı. Kendi halklarının o coşkusunu paylaşmak için oradaydılar. Hutbe de Diyanet İşleri Başkanı Fatih'in vakıf senedinden bir cümle okudu. Bunun anlamı bundan sonraki Ayasofya Camii'nin hüvüyetine atıf yapmak adına cümle okudu. Bunu Atatürk ile ilişkilendirmenin art niyet olduğunu düşünüyorum.

HİLAFET ÇAĞRISI POLEMİĞİ

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sadece bir maddenin değişmesi ile gerçekleşmiştir. Osmanlı ile Cumhuriyet'i kavga ettirmek kime ne kazandıracak?''