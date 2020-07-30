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Dolar 7 TL sınırına yaklaştı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 30 Temmuz 2020 12:12
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Dolar 7 TL sınırına yaklaştı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,98806,9890
Avro8,20608,2070
Sterlin9,21409,2600
ANKARA
ABD Doları6,95807,0380
Avro8,16608,2460
Sterlin9,15409,3640
Anadolu Ajansı
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