Dolar 7 TL sınırına yaklaştı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|30 Temmuz 2020 12:12
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