1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

STK'lerden Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çağrı

Sivil toplum kuruluşları arasında Kudüs dayanışmasını ve iş birliğini güçlendirmek, kalıcı istişare zemini oluşturmak, inisiyatifler geliştirip uygulamak ve her türlü kaynağı harekete geçirmek amacıyla en yakın zamanda küresel ölçekte bir 'Kudüs Forumu' oluşturma çağrısında bulunuyoruz
 30 Temmuz 2020 12:25
Yazdır
STK'lerden Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çağrı

Bazı sivil toplum platformlarınca, Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında ortak çağrıda bulunuldu.

Ankara Sivil Toplum Platformundan (ASTP) yapılan açıklamaya göre, ASTP, Hepimiz Meryemiz Platformu, Kudüs Emanetim Platformu, Milli İrade Platformu ve Türkiye'deki Filistinliler Federasyonunca "Arefe 1441 Kudüs Çağrısı: Ümmetin Haremi Mescid-i Aksa" başlıklı ortak çağrı metni yayımlandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasının "çok müstesna tarihi bir gelişme ve müjde" olduğu ifade edilen açıklamada, "Ümit ediyoruz ki Ayasofya Camisi'nin kendi kimliğine dönmesi, ümmet için yeni bir diriliş ve şahlanış vesilesi olsun." temennisinde bulunuldu.

Arife gününün önemi vurgulanan ortak çağrıda, tüm Müslümanlardan, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmenin dini, insani ve vicdani bir görev olduğu anlayışıyla bulundukları her mekan ve makamda azami manada çalışmaya gayret etmesi istendi.

Farklı alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulan tüm sivil toplum kuruluşları da Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtarılması ve Kudüs'teki Müslümanların direncinin artırılması için bünyelerinde "Kudüs birimleri" oluşturmaya, projeler geliştirmeye ve diğer kuruluşlarla sürekli iş birlikleri yapmaya davet edildi.

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı'na tüm organlarıyla birlikte öncelikli olarak bu asil gaye için çalışma, oradaki kutsal emanetlere ve vakıf eserlere sahip çıkmaya dönük diplomatik girişimleri sürdürme ve ilgili mekanizmaları kullanma çağrısı da yapılan ortak metinde, Birleşmiş Milletleri ve ilgili kuruluşlarına da uluslararası toplumun Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin almış olduğu kararlara sahip çıkmaya ve işgalci rejime karşı müeyyide uygulamaya çağırıldı.

Kudüs hakkında evrensel bilincin geliştirilmesi amacıyla "İsra ve Miraç" hadisesini takip eden haftanın "Miraç ve Kudüs Haftası" olarak ilan edilmesi çağrısı da yapılan ortak metinde, "Sivil toplum kuruluşları arasında Kudüs dayanışmasını ve iş birliğini güçlendirmek, kalıcı istişare zemini oluşturmak, inisiyatifler geliştirip uygulamak ve her türlü kaynağı harekete geçirmek amacıyla en yakın zamanda küresel ölçekte bir 'Kudüs Forumu' oluşturmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çağrı metninin farklı dillerde Müslüman kamuoyuna ve tüm insanlığa duyurulacağı belirtilerek, çağrıya iştirak eden platformların temsilcileri ile önde gelen alim, akademisyenlerle ASTP YouTube kanalı üzerinden gün boyu canlı söyleşiler düzenleneceği de kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Feyzioğlu, baro başkanının gözaltına alınmasını kınadı
30 Temmuz 2020 12:42		 TBB'den Hatay Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
30 Temmuz 2020 10:50
Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
30 Temmuz 2020 00:13		 AYD'den gazeteci-yazar Nedim Şener'e destek
29 Temmuz 2020 12:06
Sürücülere 'bayram yolculuğu' uyarısı
29 Temmuz 2020 11:52		 Esnaf, iş yeri hekimi düzenlemesinin ertelenmesinden memnun
28 Temmuz 2020 11:29
TDV'nin vekaletle kurban bağışı kampanyasına yoğun ilgi
27 Temmuz 2020 21:20		 İstanbul Barosu niyet okuyor
27 Temmuz 2020 07:57
Yeni Dijital Çağa Geçiş Seminerleri başlıyor
26 Temmuz 2020 15:03		 Dolmuş şoförünün, ambulans şoförünü darp ettiği iddiası
25 Temmuz 2020 17:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Gezmek için geldiği ilçeye 25 yıl sonra kaymakam olarak atandı14:11 - Engelliye yardımın videosu yürekleri ısıttı14:08 - Üniversitelerde denetim sorunu büyüyor!14:07 - Çeyrek altın haftayı 712 TL'den tamamladı14:02 - 'Anıtkabir ile Ayasofya arasında kutuplaşma oluşturmak bölücülüktür'13:57 - Valilikten, Ankara BB'nin yardımlarına el koyma kararı
13:55 - Kayseri'de yapılacak millet bahçesinin ihalesi TOKİ tarafından onaylandı13:50 - Bartın'da düğün saatlerine kısıtlama ve yurtlarda karantina uygulaması kararı13:48 - Emniyet Genel Müdürü: 7 gün boyunca 163 bin personelle sahadayız13:35 - Bir kadın cinayeti daha: Barışalım diye götürdü, başından vurdu13:30 - Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı13:26 - YÖK'ten 'küresel salgında yeni normalleşme süreci' rehberi
13:25 - Valiyi memnun eden maske hassasiyeti13:23 - Başsavcılık 'tutuklansın' tagı açılan kişi hakkında açıklama yaptı13:21 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı13:20 - Sakarya'da toplu mezarlık ziyaretleri ve bayramlaşma yapılmayacak13:15 - Alanya'da marketten sigara çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
13:05 - Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti
Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
filip novak 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 1
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
açacakla soda açmak 1
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
çakmakla soda açmak 1
eserekli 2
irfan can kahveci 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam