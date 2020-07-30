STK'lerden Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çağrı

Bazı sivil toplum platformlarınca, Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında ortak çağrıda bulunuldu.

Ankara Sivil Toplum Platformundan (ASTP) yapılan açıklamaya göre, ASTP, Hepimiz Meryemiz Platformu, Kudüs Emanetim Platformu, Milli İrade Platformu ve Türkiye'deki Filistinliler Federasyonunca "Arefe 1441 Kudüs Çağrısı: Ümmetin Haremi Mescid-i Aksa" başlıklı ortak çağrı metni yayımlandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasının "çok müstesna tarihi bir gelişme ve müjde" olduğu ifade edilen açıklamada, "Ümit ediyoruz ki Ayasofya Camisi'nin kendi kimliğine dönmesi, ümmet için yeni bir diriliş ve şahlanış vesilesi olsun." temennisinde bulunuldu.

Arife gününün önemi vurgulanan ortak çağrıda, tüm Müslümanlardan, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmenin dini, insani ve vicdani bir görev olduğu anlayışıyla bulundukları her mekan ve makamda azami manada çalışmaya gayret etmesi istendi.

Farklı alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kurulan tüm sivil toplum kuruluşları da Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtarılması ve Kudüs'teki Müslümanların direncinin artırılması için bünyelerinde "Kudüs birimleri" oluşturmaya, projeler geliştirmeye ve diğer kuruluşlarla sürekli iş birlikleri yapmaya davet edildi.

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı'na tüm organlarıyla birlikte öncelikli olarak bu asil gaye için çalışma, oradaki kutsal emanetlere ve vakıf eserlere sahip çıkmaya dönük diplomatik girişimleri sürdürme ve ilgili mekanizmaları kullanma çağrısı da yapılan ortak metinde, Birleşmiş Milletleri ve ilgili kuruluşlarına da uluslararası toplumun Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin almış olduğu kararlara sahip çıkmaya ve işgalci rejime karşı müeyyide uygulamaya çağırıldı.

Kudüs hakkında evrensel bilincin geliştirilmesi amacıyla "İsra ve Miraç" hadisesini takip eden haftanın "Miraç ve Kudüs Haftası" olarak ilan edilmesi çağrısı da yapılan ortak metinde, "Sivil toplum kuruluşları arasında Kudüs dayanışmasını ve iş birliğini güçlendirmek, kalıcı istişare zemini oluşturmak, inisiyatifler geliştirip uygulamak ve her türlü kaynağı harekete geçirmek amacıyla en yakın zamanda küresel ölçekte bir 'Kudüs Forumu' oluşturmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çağrı metninin farklı dillerde Müslüman kamuoyuna ve tüm insanlığa duyurulacağı belirtilerek, çağrıya iştirak eden platformların temsilcileri ile önde gelen alim, akademisyenlerle ASTP YouTube kanalı üzerinden gün boyu canlı söyleşiler düzenleneceği de kaydedildi.