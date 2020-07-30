Hacettepe Üniversitesi online mezuniyet töreni yapacak
Hacettepe Üniversitesi bu yıl ki mezuniyet kutlamalarını online yapma kararı aldı
|30 Temmuz 2020 12:38
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Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran'ın konuya ilişkin paylaşımı:
Sevgili öğrenciler, son yapılan Senato görüşmesinde, Pandemi döneminde alınan tedbirler ve yüz yüze yapılacak bir organizasyonun telafisi güç sonuçları olabileceği değerlendirilerek mezuniyet törenlerinin Eylül ayının ilk haftasında uzaktan/online yapılması uygun görülmüştür.
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