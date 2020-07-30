Hacettepe Üniversitesi online mezuniyet töreni yapacak

BAKAN SELÇUK: OKULLARIN TAM OLARAK AÇILMASI BİRİNCİ SENARYOMUZ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak bizim görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı en küçük ayrıntısına kadar devam ettiriyoruz. Burada okulların tam olarak açılması ve tüm öğrencilerin okula devam etmesi birinci senaryomuz" dedi