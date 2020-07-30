1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli'nin hediyesi 'kurbanlık' yüz güldürdü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, maddi imkanı olmadığı için kendisinden talepte bulunan bir kişiye kurbanlık hediye etti.
 30 Temmuz 2020 12:44
Yazdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Bakan Pakdemirli'ye ulaşan 34 yaşındaki Cumhur Atar, bayramlarda hiç kurban kesmediğini belirterek, bir kurbanlık istedi.

Pakdemirli de Atar'ın bu isteğini geri çevirmedi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gökhan Karaca, hediye kurbanlığı Atar'a teslim etti.

Karaca, boyanıp kurdeleyle süslenen hayvanın teslimi sırasında gazetecilere, Bakan Pakdemirli'nin kendilerine gönderdiği parayla bir kurbanlık alınıp, Cumhur Atar'a ulaştırılması talimatını verdiğini kaydetti.

Cumhur Atar da Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Sağ olsun bunca işinin gücünün arasında bu isteğimi geri çevirmeyip, yardımcı oldular. Allah razı olsun. Allah nasip ederse, Bakanımızın sayesinde bu bayram ilk kurbanım olacak." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Anıtkabir ile Ayasofya arasında kutuplaşma oluşturmak bölücülüktür'
30 Temmuz 2020 14:02		 Twitter ofis açmazsa ne olur? Mahir Ünal'dan açıklama
30 Temmuz 2020 11:50
'Sis nedeniyle görüş kısıtlı olsa da uçaklar güvenli bir şekilde inecek'
30 Temmuz 2020 11:47		 Bakan Varank, Endonezyalı mevkidaşıyla kritik iş birliği konularını görüştü
30 Temmuz 2020 11:27
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
30 Temmuz 2020 11:21		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bayram' mesajı
30 Temmuz 2020 11:12
AK Parti'de bayramlaşma programı videokonferans yöntemiyle yapılacak
30 Temmuz 2020 10:48		 Dayakçı vekil özür diledi
30 Temmuz 2020 08:01
Kaftancıoğlu'nun o sözleri kızdırdı
30 Temmuz 2020 07:59		 Tecavüz mağduru kadına HDP'den şok cevap!
30 Temmuz 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Gezmek için geldiği ilçeye 25 yıl sonra kaymakam olarak atandı14:11 - Engelliye yardımın videosu yürekleri ısıttı14:08 - Üniversitelerde denetim sorunu büyüyor!14:07 - Çeyrek altın haftayı 712 TL'den tamamladı14:02 - 'Anıtkabir ile Ayasofya arasında kutuplaşma oluşturmak bölücülüktür'13:57 - Valilikten, Ankara BB'nin yardımlarına el koyma kararı
13:55 - Kayseri'de yapılacak millet bahçesinin ihalesi TOKİ tarafından onaylandı13:50 - Bartın'da düğün saatlerine kısıtlama ve yurtlarda karantina uygulaması kararı13:48 - Emniyet Genel Müdürü: 7 gün boyunca 163 bin personelle sahadayız13:35 - Bir kadın cinayeti daha: Barışalım diye götürdü, başından vurdu13:30 - Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı13:26 - YÖK'ten 'küresel salgında yeni normalleşme süreci' rehberi
13:25 - Valiyi memnun eden maske hassasiyeti13:23 - Başsavcılık 'tutuklansın' tagı açılan kişi hakkında açıklama yaptı13:21 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı13:20 - Sakarya'da toplu mezarlık ziyaretleri ve bayramlaşma yapılmayacak13:15 - Alanya'da marketten sigara çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
13:05 - Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti
Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
açacakla soda açmak 1
bayramlarda otoyol ve köprülerin ücretsiz olması 3
masanın kenarına vurarak soda açmak 2
çeyrek altın 2
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
çakmakla soda açmak 1
fabrice n'sakala 1
gram altının 425 liraya çıkması 2
filip novak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam