Çeyrek altın haftayı 712 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 712,00 liradan işlem gördü
|30 Temmuz 2020 14:07
|Yazdır
Kurban Bayramı arifesi nedeniyle öğlene kadar işlem yapılan Kapalıçarşı'da, 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 439,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 712,00 lira, Cumhuriyet altını 2.915,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 439,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|437,60
|437,80
|439,00
|439,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.884,00
|2.905,00
|2.894,00
|2.915,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|399,00
|403,00
|400,50
|404,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.818,00
|2.938,00
|2.828,00
|2.848,00
|Yarım Ziynet
|1.409,00
|1.419,00
|1.414,00
|1.424,00
|Çeyrek Ziynet
|705,00
|710,00
|707,00
|712,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dolar 7 TL sınırına yaklaştı
30 Temmuz 2020 12:12
|Borsa güne yükselişle başladı
30 Temmuz 2020 10:04
|Dolar güne nasıl başladı?
30 Temmuz 2020 09:11
|Çeyrek altından yeni rekor: 710 TL
29 Temmuz 2020 18:40
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
29 Temmuz 2020 18:23
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
29 Temmuz 2020 17:15
|Altın rekor kırmaya devam ediyor
29 Temmuz 2020 17:03
|Altın için uyarı: Gerileme olabilir acele etmeyin!
29 Temmuz 2020 10:03
|Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi
28 Temmuz 2020 20:17
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Temmuz 2020 18:33