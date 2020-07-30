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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybıyla günü 1.126,90 puandan tamamladı.
 30 Temmuz 2020 12:58
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile madencilik oldu.

Bugün, Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın ve pazartesi günü Kurban Bayramı tatili olması nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını dile getirdi.

Yarın ayrıca yurt dışında Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri ve Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.
Anadolu Ajansı
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