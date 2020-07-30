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AYM 'uyuşturucu ticareti' ile suçlanan memurun 'hak ihlali' iddiasını reddetti

Yüksek mahkeme, asılsız ihbar üzerine "uyuşturucu ticaretiyle" suçlanan, üstü, evi ve arabası aranan infaz koruma memurunun bireysel başvurusunda, özel hayata saygı hakkı ile konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edilmediğine karar verdi
 30 Temmuz 2020 12:59
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AYM 'uyuşturucu ticareti' ile suçlanan memurun 'hak ihlali' iddiasını reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), asılsız ihbar üzerine "uyuşturucu ticaretiyle" suçlanan, üstü, evi ve arabası aranan infaz koruma memurunun bireysel başvurusunda, özel hayata saygı hakkı ile konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünün Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, 28 yıldır infaz koruma memuru olarak çalışan ve 22 yıldır Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan İlhan Ç. hakkında, "kurumdaki hükümlülere uyuşturucu madde getireceği" ihbarında bulunuldu.

İsimsiz ihbar üzerine infaz koruma memuru hakkında, "uyuşturcu maddi ticareti yapma suçu"ndan soruşturma başlatıldı. Mahkemeden de suçun takibi ve delillerin toplanması amacıyla infaz koruma memurunun üstünün, aracının ve evinin aranması kararı çıktı.

İnfaz koruma memurunun üstünde, evinde ve aracında aynı gün yapılan aramalarda bir suç delili elde edilemedi.

- Takipsizlik verildi, tazminat istedi

Yapılan aramalar, dinlenen tanıklar, kurum güvenlik kameralarının incelenmesinde suç unsuruna rastlanmadığı, atılı suçun işlendiğine dair soyut iddia dışında kamu davası açmayı gerektiren delil elde edilemediğinden takipsizlik kararı verildi.

Hukuka aykırı arama yapıldığı iddiasıyla tazminat davası açan infaz koruma memuru, 22 yıldır aynı kurumda çalıştığını, bu sürede görevi nedeniyle idari veya cezai bir yaptırıma maruz kalmadığını, işe giderken kurum önünde aracının durdurularak, mahkumların ve meslektaşlarının önünde köpeklerle arama yapıldığını, aynı şekilde evinin de arandığını, arama işlemenin kanunsuz olduğunu ileri sürdü.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2014'te koruma memurunun tazminat talebini oy çokluğuyla reddetti.

Başvurucunun bu karara karşı yaptığı temyiz talebi Yargıtay 12. Ceza Dairesince oy çokluğuyla reddedildi ve hüküm onandı.

- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu

Kesin kararın 21 Ekim 2016'da tebliğ edilmesi üzerine infaz koruma memuru Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, özel hayata saygı hakkı ile konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Bireysel başvuru incelemesi sürerken 8 Mayıs 2017'de vefat eden infaz koruma memuru yerine varisleri bireysel başvuruya devam etmek istediklerini bildirdi. Varislerin başvuruyu takip edebileceklerine karar veren Anayasa Mahkemesi, incelemeye devam kararı aldı.

- Birinci Bölüm kararı

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, infaz koruma memurunun iddialarının ihlal içermediğine, bu nedenle özel hayata saygı ve konut dokunulmazlığı haklarının ihlal edilmediğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, somut olayda başvurucunun üzerinde, arabasında ve konutunda arama yapılmasının, uyuşturucu ticareti yapma suçuna ilişkin yürütülen bir soruşturmada suç delillerinin ele geçirilmesi amacına dayandığı belirtildi.

Başvurucunun özel hayatına saygı ve konut dokunulmazlığı haklarına yapılan müdahalenin "kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi" şeklindeki sınırlama sebeplerine uygun olduğu ifade edilen gerekçede, "Uyuşturucu ticareti suçu kapsamında çoğunlukla arama faaliyetiyle delil elde edilebildiği, başka şekilde delil elde etmenin somut olayda mümkün olmadığı hususları gözetildiğinde başvurucunun maruz kaldığı arama yönteminin suçun önlenmesi ve suç delillerinin elde edilebilmesi için alınması zorunlu bir tedbir olmadığı söylenemez." denildi.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü'nde 4 üyenin çoğunluk görüşüne bir üye katılmadı.

Karşı oy yazısında, "başvurucunun evinde ve arabasında uyuşturucu bulunabileceğine ilişkin ihbara binaen çok zayıf bir ihtimale dayanılarak verilen arama kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olduğu" görüşü savunuldu.

AYM "uyuşturucu ticareti" ile suçlanan memurun tazminat talebini reddetti.
Anadolu Ajansı
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