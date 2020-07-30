Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|30 Temmuz 2020 13:21
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