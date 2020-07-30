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Bir kadın cinayeti daha: Barışalım diye götürdü, başından vurdu

Büyükçekmece'de 15 yıllık karısını öldüren saldırgan kayıplara karıştı. Genç kadının ablası, " 'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor" diye konuştu.
 30 Temmuz 2020 13:35
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Bir kadın cinayeti daha: Barışalım diye götürdü, başından vurdu

Olay dün 23.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. 33 yaşındaki Derya Aslan, 15 yıl önce Sami Aslan ile evlendi. Bu evliliklerinden biri erkek 2 çocukları oldu. Ailesinin anlattığına göre, evliliği boyunca şiddet gören genç kadın zaman zaman boşanmak istese de çocukları için evliliğini sürdürdü. Ancak şiddet sona ermeyince boşanmaya kesin karar veren iki çocuk annesi kadın, yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına döndü. Genç kadın, kocasının yanındaki çocuklarını bu süre içinde göremedi.

BARIŞALIM DİYE GÖTÜRDÜ, BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Otomobiliyle dün akşam eşinin yaşadığı eve gelen 33 yaşındaki Sami Aslan, barışmak istediğini söyledi. Hem konuşmak hem de çocuklarını görmek isteyen kadın, boşanmak istediği eşiyle birlikte evden ayrıldı. Sami Aslan, eşini Büyükçekmece'de boş bir araziye götürdü. Burada genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdü, daha sonra da olay yerinden kaçtı,.

20 DAKİKA SONRA ARADI

Sami Aslan daha sonra kadının ağabeyini arayarak "Gelin cesedinizi alın" dedi. Büyük şok yaşayan aile durumu polise haber verdi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu noktaya giderek incelemelerde bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ " ÖLDÜRMEYE DEĞER MİYDİ?"

Gözyaşları içinde katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı, "Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor. Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor" diye konuştu. Abla Kavaklı, "Kız kardeşim 2 ay önce boşanma davası açtı. Evrak eksikliğinden dava başlamadı. Kardeşimi aradı 3 gün boyunca 'çocuklar için barışalım' dedi. Ailesi de izin verdi. Buradan kardeşimi götürdü. 20 dakika sonra telefon geldi. Ağabeyimi aradı dedi ki "Gelin cesedinizi alın". Kadın cinayetleri artık yeter. Kaçtı. 'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor. Çocukların haberi yok" diye konuştu.

"ÇOCUKLARI İÇİN GİTTİ ÖLÜM HABERİ GELDİ "

Genç kadının annesi Müşerref Akın ise "15 senedir bu derdi çekiyoruz. Çocuklarımı tehdit ediyordu. Perişan olduk. Çocukların hatırı için 'gideyim' dedi. Giydirdim güzelce eline verdim. Çocukları için gitti ölüm haberi geldi. 'Bir defa çocuklarıma sarılayım' dedi. 'Bir gece çocuklarımın yanında kalayım o bana yeter' dedi" diye konuştu .

Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
DHA
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