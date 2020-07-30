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Emniyet Genel Müdürü: 7 gün boyunca 163 bin personelle sahadayız

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 163 bin personelle sahada olacaklarını belirtti.
 30 Temmuz 2020 13:48
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Emniyet Genel Müdürü: 7 gün boyunca 163 bin personelle sahadayız

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Hamit Kavşağı yakınındaki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Aktaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve polis ekiplerinden bilgi aldı.

Kara yolunda uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların bayramını kutlayan Aktaş, sürücülerle sohbet etti. Aktaş, çocuklara çeşitli hediyeler, kırmızı düdük ve çikolata verdi.

Daha sonra Karahıdır köyü kavşağında bulunan uygulama noktalarındaki ekipleri de ziyaret eden Aktaş, sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda herhangi bir sorun yaşanmaması ve sağlıklı bayram geçirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle muhtemel trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla büyük bir seferberlik başlattıklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"5 günlük bayram tatiline ilaveten, bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmak üzere toplam 7 gün boyunca Türkiye genelinde yaklaşık 77 bin 500 ekibimiz ve 163 bin civarında personelle sahada olacağız. Dün akşamdan itibaren bütün ana güzergahlarda sahada görev yapan arkadaşlarımızla olmaya, alınan tedbirleri yerinde görmeye gayret ediyoruz. Tabii bu vesileyle vatandaşlarımızdan her şeyden önce yasal hız limitlerine uymalarını, emniyet kemerine büyük hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla ön koltuklarda kemerleri takıyoruz büyük oranda fakat arka koltuklarda bu ihmal ediliyor. Hem toplu taşıma araçlarında hem de özel araçlarda arka koltuklarda da kemer takılması konusunda vatandaşlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyoruz."

- "Can kayıpları azalıyor"

Aktaş, trafik tedbirleri, denetimler ve vatandaşların desteğiyle trafik kazaları ve can kayıplarının her geçen yıl azaldığını belirterek, "Örneğin, 2015'te trafik kazalarında 7 bin 530 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ama 2019'da 5 bin 403 vatandaşımızı kaybettik. Yani 2015 ile 2019 arasında daha az can kaybı yaşamışız. Ortalama yüzde 27'lik düşüş sağlandı. İnşallah el birliğiyle kurallara uyarak, bu kaza oranlarını çok daha aşağı düşürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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