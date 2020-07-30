Kayseri'de yapılacak millet bahçesinin ihalesi TOKİ tarafından onaylandı
|30 Temmuz 2020 13:55
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Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nde önemli bir aşamanın daha geçildiğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından projesi hazırlanan millet bahçesinin ihalesine 26 firmanın katıldığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Ankara temaslarımız sonucunda kamu yatırımlarımız Kayseri'ye gelmeye başladı. Ankara'ya sürekli gidip geldik. Sürekli bakanlıklarımızla görüşmelerimizi yapmıştık. Şükürler olsun bu sene de meyvelerini almaya başladık. Kayseri kamuoyunda 'Kayseri'ye kamu yatırımları arzu edilen seviyede değil.' diye konuşulan süreçte, 'Kamu yatırımları Kayseri'mize gelmeye başladı.' yaklaşımının gündeme geleceği kanaatindeyim. Ayrıca Kayseri'mize yapılan yatırımların göz ardı edilmeyecek boyutta olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."
Büyükkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde yeni bir tıp fakültesi kurulucağını da belirterek, "Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği Kayseri Şehir Hastanesi için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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