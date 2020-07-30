Valilikten, Ankara BB'nin yardımlarına el koyma kararı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Ankara Valiliği, 3.5 milyon liralık bağışın toplandığı hesaplara bloke koydurdu. Ardından, toplanan paranın kamuya geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlayarak Çankaya Kaymakamlığı'na gönderen Valilik, paranın kamuya geçirilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını istedi. Kaymakamlık da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) bağış paralarının kamuya aktarılmasını talep etti.

Yargı süreci devam etmesine rağmen kaymakamlık kamulaştırma kararı çıkardı

ABB bağış toplanmasının yasal olduğunu kaydederek, konunun yargıya taşındığını hatırlattı, mahkeme kararına göre işlem yapılacağını belirtti ve talebi yerine getirmedi. Bunun üzerine Kaymakamlık toplanan bağışların kamuya geçirilmesine karar verdi ve kararın yerine getirilmesi için ABB'ye yazı yazdı. ABB, Kaymakamlığın kamulaştırma kararını da yargıya taşıdı.

'Kampanya Belediye Kanunu'na göre yapıldı'

Böylece ABB'nin topladığı bağış paralarının nasıl kullanılacağıyla ilgili konu, açılan davalar ve alınan idari kararlarla daha da çıkmaza girdi. ABB yetkilileri bağış toplama işinin Yardım Toplama Kanunu'na göre değil Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre yapıldığını, herhangi bir mahkeme kararı olmadan bağış hesaplarının idari bir kararla bloke edilmesinin Bankacılık Kanunu'na aykırı olduğunu vurguladı.