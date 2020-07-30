'Anıtkabir ile Ayasofya arasında kutuplaşma oluşturmak bölücülüktür'
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur.
|30 Temmuz 2020 14:02
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