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Gezmek için geldiği ilçeye 25 yıl sonra kaymakam olarak atandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine kaymakam olarak atanan Cihat Koç, 25 yıl önce Harran'da çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "25 sene önce 8 yaşında bir çocukken ablamla birlikte turist olarak geldiğim Harran'a beni kaymakam olarak bugün göreve başlatan Rabbime hamd olsun. Allah adaletten şaşırtmasın. Merhaba Harran" ifadelerini kullandı
 30 Temmuz 2020 14:18
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Gezmek için geldiği ilçeye 25 yıl sonra kaymakam olarak atandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine kaymakam olarak atanan Cihat Koç, 25 yıl önce Harran'da çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "25 sene önce 8 yaşında bir çocukken ablamla birlikte turist olarak geldiğim Harran'a beni kaymakam olarak bugün göreve başlatan Rabbime hamd olsun. Allah adaletten şaşırtmasın. Merhaba Harran" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Çankırı'nın Çerkeş ilçesine tayini çıkan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik'in yerine Cihat Koç atandı. Kaymakam Koç, 27 Temmuz'da Harran'da göreve başladı. Halkla iç içe olan Kaymakam Koç, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Ablası ile birlikte turist olarak geldiği Harran'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kaymakam Koç, "25 sene önce 8 yaşında bir çocukken ablamla birlikte turist olarak geldiğim Harran'a beni kaymakam olarak bugün göreve başlatan Rabbime hamd olsun. Allah adaletten şaşırtmasın. Merhaba Harran" ifadelerini kullandı. Kaymakamın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, hayırlı olsun yorumlarının yanı sıra 25 yıl önceki ziyarete de değinerek güzel hizmetler temennisinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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