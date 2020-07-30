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Bakan Koca'dan, 81 İl Sağlık Müdürü'ne bayram uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 İl Sağlık Müdürü ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi
 30 Temmuz 2020 14:22
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Bakan Koca'dan, 81 İl Sağlık Müdürü'ne bayram uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 İl Sağlık Müdürü ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün sebepleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler de toplantıda masaya yatırıldı. Bakan Koca, İl Hıfzıssıhha Kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlatarak, bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, korona virüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını iletti. Bakan Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını istedi. Toplantı sonunda il müdürleriyle bayramlaşan Bakan Koca, sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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