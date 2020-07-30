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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, avro/TL yüzde 3,09 değer kazandı.
 30 Temmuz 2020 14:28
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 4,82, dolar/TL yüzde 1,93, avro/TL yüzde 3,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 1.203,42, en düşük ise 1.120,96 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46'lık azalışla 1.126,90 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artarak 439,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,82 yükselişle 2.915,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 679,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 712,00 liraya yükseldi .

Bu hafta avro yüzde 3,09 değer kazanarak 8,2030 liraya, ABD doları da yüzde 1,93 artışla 6,9810 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,73, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 7,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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