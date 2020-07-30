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Diyarbakır'da filyasyon ekibi sayısı artırıldı

Vali Münir Karaloğlu: Şu anda Diyarbakır'da 164 ekibimiz, il genelinde filyasyon çalışması yapıyor. Bu ekip sayısını bugün itibarıyla 200'e çıkarıyoruz. İzolasyona almış olduğumuz vatandaşın yaşadığı evde 65 yaşı üstü yaşayan bir büyüğümüz varsa semptomlara bakmadan mutlaka ondan numune alınacak ve PSR testini yapacağız
 30 Temmuz 2020 14:31
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Diyarbakır'da filyasyon ekibi sayısı artırıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere ilişkin, "Şu anda Diyarbakır'da 164 ekibimiz, il genelinde filyasyon çalışması yapıyor. Bu ekip sayısını bugün itibarıyla 200'e çıkarıyoruz. İzolasyona almış olduğumuz vatandaşın yaşadığı evde 65 yaşı üstü yaşayan bir büyüğümüz varsa semptomlara bakmadan mutlaka ondan numune alınacak ve PSR testini yapacağız." dedi.

Vali Karaloğlu, Valilikte Kurban Bayramı ve Kovid-19 önlemlerine ilişkin düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Bayram süresince ve sonrasında kentte alınacak yeni tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, salgının devam ettiğine, tehlikenin geçmediğine işaret etti.

Karaloğlu, kontrollü sosyal yaşama devam edilmesi gerektiğini dile getirerek, alınan tedbirlerin en önemlilerinin maske takma, sosyal mesafeye uyma ve temizlik olduğunu kaydetti.

Toplumun bu kurallara uymasını sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, "Bunun artık vazgeçilmezimiz olması gerekir. Uygun maskeyi doğru şekilde kullanmak... Mutlaka dışarı çıkan her vatandaşımızın bunu sağlaması gerekir." diye konuştu.

- Filyasyon ekibi artırıldı

Toplantıda alınan kararlara değinen Karaloğlu, "Şu anda Diyarbakır'da 164 ekibimiz, il genelinde filyasyon çalışması yapıyor. Bu ekip sayısını bugün itibarıyla 200'e çıkarıyoruz. Filyasyon ekipleri, pozitif olan vatandaşlara teması olanları tespit ederken eğer izolasyona almış olduğumuz vatandaşın yaşadığı evde 65 yaşı üstü yaşayan bir büyüğümüz varsa semptomlara bakmadan mutlaka ondan numune alınacak ve PSR testini yapacağız." şeklinde konuştu.

Pozitif olup herhangi bir semptom göstermeyen vatandaşların evde izolasyona tabi tutulduklarını belirten Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama maalesef bu izolasyona vatandaşlarımızın zaman zaman uymadığı, evde izolasyonda olması gerekirken sokağa çıktığı, alışveriş merkezlerine gittiği, toplu taşıma araçlarını kullandığı, seyahat ettiği gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Bunu denetlemek için hem emniyet hem jandarma hem de izolasyon denetim birimleri oluşturuyoruz. İzolasyona uymayanlara 3 bin 150 liralık bir ceza uygulamamız var. Buna uymayan vatandaşlara bu cezayı mutlaka uygulayacağız. Çünkü şu andaki en büyük riskimiz bu. Eğer pozitif olup da semptomu olmadığı için evde izole ettiğimiz ya da evde tedavisine devam ettiğimiz hastaların izolasyonunu sağlayamazsak bu hasta artışlarını engelleyemeyiz. Buna bugün itibarıyla çok daha fazla dikkat edeceğiz."

- "Vatandaşlarımızdan mezarlık ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz"

Bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığını ifade eden Karaloğlu, bayram süresince vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Mezarlık ziyaretleri konusunda da vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Karaloğlu, "Bu bayramda vatandaşlarımızdan mezarlık ziyaretlerini ertelemelerini istiyoruz. Giden vatandaşlarımız da mutlaka maskeyle gitmeli, orada birbiriyle temas etmemeli. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza da hem bayram namazına gitmemelerini hem de kurban kesim alanlarından uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramlarda özellikle Hazreti Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'nin de içinde yer aldığı tarihi İçkale'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandığına işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla İçkale'yi bayram süresince ziyarete kapatıyoruz. Çünkü oradaki kalabalıkta tedbir alma şansımız çok az. O yoğunlukta bulaşma riski çok yüksek. Daha önce bayramda Ulucami'nin avlusunda yapmayı planladığımız 'Kent Bayramlaşması'nı da gelecek bayramda yapmak üzere erteledik."

Karaloğlu, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, bayramda trafik denetimlerini de artıracaklarını aktardı.

Bayramda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin de sahada olacağını belirten Karaloğlu, vatandaşlara yardım ve destek vereceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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