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Vali açıkladı: Günlük vaka sayısı 200'e kadar çıktı

Erzurum'da, normalleşme süreciyle birlikte corona virüs vaka sayısında yaşanan artış, tedirginliğe neden oldu. Vali Okay Memiş, bunun sebebini cenaze ve düğünler olarak değerlendirirken, 40-50 bandından 200'e çıkan vaka sayısını düşürmek için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti
 30 Temmuz 2020 14:58
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Koronavirüsle mücadelede en başarılı illerden biri olan Erzurum'da son 10 günde vaka sayılarındaki yükseliş sürüyor. Polis ekipleri, cadde ve kapalı mekanlarda maske kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. Vaka sayılarındaki en büyük artışın nedeni ise düğünler ve taziye ziyaretleri olarak gösteriliyor. Salgın nedeniyle, son verilere göre kent genelinde bugüne kadar toplam 2511 vaka tespit edilirken, bunlardan 2300'ü iyileşti, 32'si ise hayatını kaybetti.

Pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini söyleyen Vali Okay Memiş, artışa neden olan düğün salonu sahipleri ile toplantı yaptıklarını bildirdi. Vali Memiş, "Pandemi sürecini Erzurum olarak çok iyi yönettik. Hala daha iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Yeni normale geçişten önce 40-50 bandındaydık. Yeni normale geçtikten sonra biraz vakalarda artış oldu. Bunu kabul etmemiz lazım. İlk artışı büyükşehirlerden hemşerilerimizin gelmesiyle ilçelerimizde yaşadık. İl merkezinde çok fazla bulaş yoktu. Günlük vaka sayıları 1-2 civarındaydı. İlçelerimizde artış vardı. Şu an biraz daha tersine durum var. İl merkezinde vaka sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz. İlçelerimiz kontrol altında diyebiliriz. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız çok yüksek değil. 5-10 vatandaşımız yoğun bakımda oluyor. Entübe hasta sayımızda da çok ciddi bir artış yok. Günlük pozitif vaka sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz. 'Peki, bu artış neden oldu?' diye baktığımızda daha çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde vaka sayılarının artmış olduğunu tespit ettik. Cenazeler, definler açık havada olduğu için daha kontrol altında. Ama taziyeler kapalı alanda yapılıyor. Bir de düğünler. Düğün sezonu açıldı biliyorsunuz. Düğün salonu sahipleriyle bir toplantı yaptık. Tabi ki istihdam yaratıyorlar, vatandaşlarımızın da ihtiyacı olan bir sektör. Bununla birlikte gözlemlediğimiz kadarıyla kurallara çok fazla riayet edilmediği durumlarla karşı karşıya kaldık. Bunlara ilişkin bir ikaz anlamında toplantıydı. Daha sert, açıkçası çok istemiyoruz ama cezai işlemleri de uygulayacağız" diye konuştu.

Vatandaşların genel olarak maske kuralına uyduğunu, bazı vatandaşların çok duyarlı ama bazılarının ise çok umursamaz tavır içinde olduğuna değinen Memiş şöyle devam etti:

"Herkes o kadar çok titiz ki en ufak bir şeyde bizi de eleştiriyorlar. 'Neden ceza yazmıyorsunuz vali bey?' diye. Bu kuralları uygularken çok dikkat etmelisiniz. Disiplinli uygulamalısınız. Vatandaş da sıkboğaz edilerek uygulanmaz. Filyasyon ekibi haricinde en az 50 ayrı grup oluşturduk. Her birinde polislerin olduğu grup bin 500 aileyi kontrol ediyor. Bir de şunu fark ettik. Pozitif vakalar var. Filyasyon ekibimiz pozitif vakaları tespit ediyor. Fakat hiçbir semptomatik belirtisi yok. Hekimler diyor ki; 'Bunların hastanede yatmasına gerek yok.' Bu insanların karantinaya uymadığını tespit ettik. Bunun üstüne daha da çok gideceğiz. Bu insanlar evlerinde kalmazlarsa belki de onları yurda yerleştireceğiz. Biz bu karantinaya uygulamak zorundayız. Çünkü bulaşı bir de böyle bu tür vatandaşlarımız oluyor. Bugün bana not geldi. 100 küsür vakadan, 13 vatandaşımızın evinde olmadığını tespit ettik. Onlara işlem yapıyoruz. İkaz ettik ve işlem yapacağız. Vakaları 100 altına indirmeyi düşünüyoruz yine yeniden hep beraber yapacağız. Sadece benim söylememle olmaz. Bu virüsün şakası yok. Vali tanımıyor, protokol dinlemiyor, zengin fakir ayrımı yok. Kurallara kim uymazsa onu enfekte ediyor. Herkesin duyarlı davranması lazım ama hayatımıza da devam edeceğiz."

Bir sağlık çalışanı ise maske takmayan ve kurallara uymayanları, "Sadece Erzurum'da değil Türkiye genelinde rahatlıktan dolayı bir yükselme var. Hayatlarıyla kumar oynamasınlar, herkes kurallara uysun. Gelecek nesillere iyi bir Türkiye bırakmak için elimizden geleni yapmak devlete yardımcı olmamız gerek" diyerek uyardı.
DHA
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