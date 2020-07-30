Diş çürükleri koronavirüse yakalanma riskini artırıyor

Tüm dünyada etkili olan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınında ağız ve diş hijyeninin aksatılmamasına yönelik öneme dikkat çeken Periodontoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, diş çürüklerinin ve diğer ağız enfeksiyonlarının vücut direncini düşürerek, koronavirüse yakalanma riskini arttırdığını dile getirdi.

Sindirim sisteminin ağızda başladığını belirten Dr. Alkan, "Ağızdaki bütün bakteriler ağız boşluğunda sınırlı kalmayıp bütün vücudumuza yayılma eğilimindedir. Dolayısıyla diş çürükleri bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Ağız hastalıkları vücut direncini düşürdüğü için koronavirüs gibi ya da başka viral hastalıklara daha kolay yakalanmamızı sağlar" diye konuştu.

YETERSİZ DİŞ FIRÇALAMA DİŞ ÇÜRÜĞÜ NEDENİ

Diş çürüğünün ilk nedeninin yetersiz fırçalama olduğunu vurgulayan Dr. Alkan, "Kişiye özgü etmenler de vardır, diş minesinin genetik yapısı, tükürük içeriği de önemli bir faktördür. Özellikle pandemi sürecinde ağız hijyenine çok dikkat etmeliyiz. Günde iki kez dişlerimizi fırçalamayız. Diş fırçalamayı sadece gıda artıklarını uzaklaştırmak olarak düşünmemek gerekir, diş etine masaj yapıp kan dolaşımını artırmak da önceliğimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

GARGARALAR ANTİBAKTERİYEL ETKİ GÖSTERİR

Diş ipi ve diş ara yüz fırçalarının kullanılmasını öneren Dr. Alkan, "Diş yapısına göre hekim tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. Ağızda bakteri sayısını düşürmesi için gargaralar antibakteriyel etki gösterir. Özellikle bu dönemde sabah dişleri fırçaladıktan sonra gargara yapmak önemlidir" dedi.

DİŞ ÇÜRÜĞÜ KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Hem diş çürüğü hem diş eti enfeksiyonlarının kan dolaşımına karışarak bütün vücuda yayıldığını söyleyen Dr. Alkan, "Bakteriler özellikle kalbin hasarlı kapakçıklarına tutunup kalp krizi riskini artırabilir. Bağışıklık sistemini düşürdüğü için hastalıklara kolay yakalanmamızı sağlarlar. Diş çürüdüyse mutlaka diş doktoruna gitmek gerekiyor. O çürük dokunun tamamen temizlenip bölgenin sağlıklı hale getirilmesi lazım" diye konuştu.

6 AYDA BİR DİŞ FIRÇANIZI DEĞİŞTİRİN

Dr. Alkan, "6 ayda bir dişlerin kontrol edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Diş fırçasını da 6 ayda bir değiştirin çünkü uzun süre kullanılan fırça bakteri tutmaya başlar ve fırça kılları yıpranarak etkililiğini kaybeder. Bu süreçte güvendiğiniz diş doktorlarına ve üniversite hastanelerine gitmeye özen gösterin" ifadelerini kullandı.

AŞIRI ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Asitli yiyecek ve içeceklerin diş minesini zayıflattığını belirten Dr. Begüm Alkan, "Böylece bakteriler daha kolay dişin içine girerek dokuyu harap eder. Onun için, hemen değil, ama bir süre sonra diş fırçalamayı ve öğün bitiminde peynir gibi bazik yiyecekler yiyerek ağız asiditesini dengelemeyi öneriyoruz. Kola, aşırı çay ve kahve tüketmeyin. Pandemi sürecinde kendinize ait diş fırçanız ve macununuz olsun çünkü çapraz enfeksiyon olabilir" dedi.