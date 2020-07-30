Malatya Valisi: Vaka sayıları 1 Temmuz'dan beri sürekli artıyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin Kurban Bayramı'nda da sıkı bir şekilde uygulanmasını isteyerek, "Kurban Bayramı'nda kendimizi ve yakınlarımızı kurban etmeyelim, biz gerekli tedbirleri almazsak, bayramdan sonraki süreç bizim için zor geçebilir." dedi.

Aydın Baruş, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile ilgili kişisel tedbirlerin arttığı dönemlerde vaka sayılarının azaldığını vurguladı.

Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesini isteyen Vali Baruş, "İlimizde 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgın süreci, 1 Temmuz'dan sonra sürekli bir artışla kendini gösteriyor. Özellikle son 2 gündür, günlük 100'lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştı. Toplam vaka sayımız 2 bini geçti. Şu an aktif takip edilen 1000 civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temasçısı olarak evlerinde izole edildi. Hasta sayılarında da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var." dedi.

Baruş, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı sağlık, emniyet, jandarma ve diğer kurum personellerini tebrik ederek, toplumun her kesiminin salgın sürecinde tedbirli olarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

- "Vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak kalmasını istiyoruz"

Aydın Baruş, maskenin hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, "Maskeyi, kolda, cepte, çantada taşımanın virüsten korunmaya hiçbir faydası olmadığı açıktır. Maskeler ağzı ve burnu birlikte kapatacak, nemlendikçe değiştirilecek ve dış yüzeyiyle mümkün olduğunca temas edilmeyecek şekilde kullanılmalı. Şehir merkezinin, olması gerekenden fazla kalabalık olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak kalmasını istiyoruz. Salgının bitmediğini, aksine hasta sayısının arttığını, bulaştırıcılığın yükseldiğini aklınızdan çıkarmayın." şeklinde konuştu.

- "Yakınlarımızı kurban etmeyelim"

Vali Baruş, bütün vatandaşlardan Kurban Bayramı nedeniyle aldıkları kişisel tedbirleri sürdürmelerini ve kurallara uymalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve temizlik hususları önceliğe alınmalı. Fiziksel temas ve sosyal mesafe kuralına uymama şu an en zayıf noktamız. Özellikle gençlerimiz, aynı aile içinde yaşayan vatandaşlarımız, bu hususa dikkat etme durumundalar. Kurban Bayramında kendimizi ve yakınlarımızı kurban etmeyelim, biz gerekli tedbirleri almazsak, bayramdan sonraki süreç bizim için zor geçebilir."

Baruş, kurbanların belirlenen alanlar dışında kesilmemesi gerektiğini aktararak, kesim sonrası toplu yemek yeme alışkanlığının da bu sene uygulanmamasını istedi.