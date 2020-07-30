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EGM'den Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan olayda görevlilerimizce hiçbir suretle yasaların dışına çıkılmamış ve Dönmez'e karşı herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
 30 Temmuz 2020 15:35
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EGM'den Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan olayda görevlilerimizce hiçbir suretle yasaların dışına çıkılmamış ve Dönmez'e karşı herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uygulamada görevli polislerin bir kişiye kimlik sorduğu sırada çekilen ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oluruyla, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamında geçirmelerinin sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerler ve çevrelerinde ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur (2020-9) Uygulaması" yapıldığı belirtilen açıklamada, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 4/A Maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 5. maddesince polisin, görevini yerine getirirken kişilere kimliğini sorabileceğine işaret edildi.

Kimliği sorulan kişinin de kimliğini ibraz etmek zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, kimliği bulunmayan, kimliği hakkında açıklama yapmaktan kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişilerin, kimliği belirlenene kadar gözaltına alınacağına dair hükmün olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polislerimizin mevzuata, terbiye ve nezaket kurallarına uygun olarak görevlerini ifa ettikleri, bir kişiye kimlik sormaları üzerine kişinin kimliğini ibraz etmeyip kimliği hakkında da bilgi vermediği, görevli polislerimizin ısrarla kişiden kimliğini ibraz etmesini istedikleri ancak tüm ısrarlara rağmen kişinin kimliğini ibraz etmediği ve kimliği hakkında bilgi vermediği görülmektedir.

Olayın devamında kimliğini ibraz etmeyen kişi daha sonra kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürülmüştür. Burada kimlik tespiti yapılan şahsın Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez olduğu anlaşılmıştır. Olay yerinde ve sağlık kontrolü esnasında görevli polislerimizi tehdit eden ve görevlerini yapmasını engelleyen Dönmez ile görevlilerimizin karşılıklı olarak birbirilerinden şikayetçi olmaları üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatılmış olup adı geçen hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesince kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnme suçundan adli işlem yapılmıştır."

Dönmez'in ifadesi alındıktan sonra polis merkezinden serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Yaşanan olayda görevlilerimizce hiçbir suretle yasaların dışına çıkılmamış ve Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e karşı herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

- "Kimliğini ibraz etmekle mükellef"

Dönmez'in "kendisine kimlik sorulmasının hukuki olmadığını" savunduğu ancak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesinde avukatların, baro başkanı dahi olsa sadece arama konusunda özel hukuki muameleye tabi olacağı hükmünün yer aldığı hatırlatın açıklamada, avukatların, kimlik ibraz etmeme gibi bir muafiyetlerinin bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada, işlemin rutin bir uygulama olduğu, herhangi bir kasıt bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Anayasa'nın 10. maddesine göre herkes kanun önünde eşit olup polisin kimlik sorma yetkisi kapsamında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini ibraz etmek veya kimliği ile ilgili bilgi vermekle mükelleftir. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve sükununu korumak için canla başla görev yapan personelimize kanunlar çerçevesinde yaptığı uygulamalarda destek olan, kolaylık sağlayan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasının yanı sıra esas misyonu 'demokrasinin teminatı olmak' olan ve vazifesini canı pahasına şerefi ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın her bir ferdi görevlerini yasalardan aldığı yetki ve sorumluluk bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."

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Anadolu Ajansı
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