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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı sevincinin trafik kazası haberleriyle gölgelenmesini istemediklerini belirterek, "29 Temmuz ve 4 Ağustos arasında 7/24 çalışma esasına göre, 77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli, trafik güvenliğini temin etmek maksadıyla görev başında olacak." bilgisini verdi.
 30 Temmuz 2020 15:39
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı sevincinin trafik kazası haberleriyle gölgelenmesini istemediklerini belirterek, "29 Temmuz ve 4 Ağustos arasında 7/24 çalışma esasına göre, 77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli, trafik güvenliğini temin etmek maksadıyla görev başında olacak." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Derin bir 'manevi nefes' aldığımız, yardımlaşma, el uzatma, kardeşlik ve en önemlisi kendini bulma gibi hasletlerle zihinlerimizi doldurduğumuz çok özel bir zaman dilimine, Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevinci içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bir yandan yılların ihanet şebekeleri FETÖ ve PKK'ya karşı verilen mücadeleye, bir yandan Türkiye'nin güneyindeki zulümden kaçarak ay yıldızlı bayrağın gölgesine sığınan binlerce mazlumun emanetine, diğer yandan daha güçlü geleceğe hazırlanmanın, çocuklara bir refah ülkesi miras bırakabilmenin gayretine değinen Soylu, şunları kaydetti:

"İşte bütün bu sorumluluk, hem içinde bulunduğumuz dönemin hem de bu 'manevi nefes'in kıymetini artırmaktadır. Bu Kurban Bayramı'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise hiç kuşkusuz, Ayasofya'da kılınacak bayram namazıdır. İşte bu bayram, eksiğimizin tamamlandığı, 'tam' bir bayramdır.

2020 Kurban Bayramı'nı böyle özel bir hale getirmişken elbette ki bayram sevincimizin trafik kazası haberleriyle gölgelenmesini istemiyoruz. Bu sebeple, önceki bayramlarda olduğu gibi yine bir dizi tedbir ve denetim planladık. 29 Temmuz ve 4 Ağustos arasında 7/24 çalışma esasına göre, 77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli, trafik güvenliğini temin etmek maksadıyla görev başında olacak."

- 718 sivil personel, bin 436 yolcu otobüsünü denetleyecek

Bunun yanısıra şehirlerarası otobüs denetimlerini de sıklaştırdıklarını belirten Soylu, son 3 yılın bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı tespit edilen 17 ildeki 20 güzergahta, tedbirleri daha etkin ve yoğun planladıklarını bildirdi.

Soylu, kaza yoğunluğu yüksek bölgelerin yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla 29 polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettiş-müfettişi, emniyet genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görevlendirdiklerini belirtti.

Habersiz şekilde bin 436 yolcu otobüsünü denetleyecek 718 sivil personeli ve rotasını belirlediklerini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"89 saat helikopter, bin 233 saat drone kullanma prensibiyle hava denetimlerinin ağırlığını artırdık. Bunun haricinde, sürücü ve yayalarımızın farkındalıklarının artırılması maksadıyla SMS'ler, kamu spotları ve kampanyalarla vatandaşlarımız bayram süresince bilgilendirilmesine yönelik planlamalarımızı yaptık. Tüm bu denetimler, en üst düzeyde gerçekleştirilecek olup, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm personelimiz temizlik, maske ve fiziki kurallara riayet edecektir.

Elimizde olan bütün imkan ve kanalları kullanarak yaşanabilecek her olumsuz durum için alarmdayız. Vatandaşımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirmenizi temin etmek elbette tek arzumuzdur. Ancak tedbirlerin netice vermesi, her bir vatandaşımızın dikkati ve özenine bağlıdır. Özellikle trafik tedbirlerimizin yanına virüs önlemlerimizi ve dikkatimizi eklemek, maske-sosyal mesafe-hijyen üçgeni içinde kalmak, inanıyoruz ki bu bayramı en güzel şekilde geçirmemize vesile olacaktır."

Soylu, bu vesileyle milletin, İslam aleminin ve dünyanın bütün mazlumlarının Kurban Bayramı'nı kutladığını, bu özel günlerin tüm insanlığa mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini dilediğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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