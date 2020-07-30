LGS birincisi, makam aracıyla ilçeyi turladı
|30 Temmuz 2020 15:44
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Tokat'ın Turhal ilçesinde LGS'de ilçe birincisi olan öğrenci, Belediye Başkanı İlker Bekler'in makam aracıyla ilçe turu yaptı.
Tokat'ın Turhal İlçesinde Yakup Kadri Yahşi LGS'de 490 puan alarak ilçe birincisi oldu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, makamına gelecek olan başarılı öğrenci için makama aracını tahsis etti. Evlerinin önünden babası ile birlikte makam aracına binen Yahşi, makam aracıyla ilçe turu atı. İlçe turunun ardından öğrenci ve babasını Başkan Bekler makamında konuk etti.
Başarılı öğrenciyi altınla ödüllendiren Başkan Bekler, "Başarılarının daim olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle gençlerimizin motivasyonunu artırmayı bir nebzede olsa da çam sakızı çoban armağanı ufak bir hediye takdim etmek istedik" dedi.
Başarılı öğrenci de Başkan Bekler'e nazik düşüncesinden dolayı teşekkür etti.
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