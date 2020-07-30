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Otogarda arife sessizliği: 'Eskiden buralar tıklım tıklımdı'

Kurban Bayramı öncesi geçen senelerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşan yoğunluk bu sene pandeminin etkisiyle yaşanmadı. Peronlar boş kalırken, otobüs şoförleri ise yolcu bulamadıklarını söylüyor. 12 yıldır otogarda çalışan Yaşar Dursun, "Eskiden buralar tıklım tıklım, insanlar cıvıl cıvıldı. Eski bayram havası yok" dedi
 30 Temmuz 2020 15:58
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Otogarda arife sessizliği: 'Eskiden buralar tıklım tıklımdı'

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geliyor. Otogarda geçen yıllardaki aşırı yoğunluğun olmadığı görüldü. Pandeminin etkisiyle yarı kapasiteyle yolcu taşıyan otogarda, bayram dört gözle beklenirken beklenen yoğunluğun oluşmaması otobüs şoförleri için hayal kırıklığı oluşturdu. Geçtiğimiz senelerde dolu olmasına alışılan otogarın bu yıl büyük oranda boş kaldığı görüldü.

Özellikle peron önlerinde alışılmış kalabalık ve hareketliliğin bayram öncesi olmadığı kameralara yansıdı. Korona virüsün etkisiyle şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların toplu taşımadan çok kendi araçlarını kullandığı belirtildi.

"ESKİ BAYRAM HAVASI YOK"

12 yıldır şoförlük yaptığını belirten Yaşar Dursun, 15 Temmuz Otogarı'nın bu yılki manzarası karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Dursun, "Geçmiş yıllara göre ben hiç bugünkü gibi bir manzara görmedim yani. Her taraf bomboş. Geçen bayramlarda 1 ay önceden otobüsler tıklım tıklım dolardı. Ama şu an boş. En yoğun hali şu an gördüğünüz hali. Bilet sıkıntısı yok yani. Yolcular biletini bulup rahat rahat gidiyor. Eskiden 45 gün önceden biletler satılır biterdi. Şu anda bir bayram havası yok. 45 gün önceden biletlerimizi cebimize koyardık. Biz bayrama gidiyoruz derdik. Buralar tıklım tıklımdı insanlar cıvıl cıvıldı. Şu an herkes kendi canının derdine düşmüş" ifadelerini kullandı.

"YOLCU BULAMIYORUM"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda her yıl bayram öncesi ek seferler düzenlediklerini söyleyen şoför Mehmet Aydemir, "Otogarı şu an bomboş buluyoruz. Biz her zaman bayram üstü 8-10-12 tane ilave seferler yapardık. Şu anda aracım boş. Bırakın ek seferi normal aracım boş yani. Yolcu bulamıyorum. Ana baba günü olması lazım. İlave seferler için araçlar hazırlamıştık ama onları bırakın kendi normal servisimiz dolmuyor. Daha önce asla böyle bir şey yaşamamıştık. Hiçbir bayramı böyle görmedik biz. En kötü bayramımızda 8 tane ek sefer koyardık" şeklinde konuştu.

"BAYRAMA 15 GÜN KALA BİLET BULAMAZDIK"

İstanbul'da Malatya'ya gitmek üzere otogara gelen Yusuf Çakır, "Geçmiş yıllarda bu zamanlar bilet bulamazdık yani. O zamanlar 15 gün önceden yazıhaneleri arayıp bilet ayırtıyorduk. Şimdi yoğunluk olmadığı için rahatlıkla alabiliyorsun yani. Çünkü herkes erken kaçtı memleketine" dedi.

"BU SENE OTOBÜSLERİN PARA KAZANMA ŞANSI SIFIR"

Bilet satamadıklarını söyleyen özel bir firmanın otobüs şoförü Şahmeran Vergilli, "Valla bu sene hiçbir şey yok. Bomboş otogarlarımız. Pandemiden dolayı yolcu alamıyoruz. Hatta geçen 22 yolcudan 10 yolcum gelmedi. 12 yolcuyla gittim. Bu sene otobüslerin para kazanma şansı sıfır diyebilirim. Kim para kazandım derse yalan söyler. Kesinlikle otobüsçüler bu sene çok berbat. Geçen seneye göre 3'te 1'i bile kalabalık yok. Eskiden 10 gün öncesinden bile bilet bulamazdınız. Tükenirdi. Bugün arife olmasına rağmen istediğiniz gibi bulabilirsiniz. Çünkü satılmıyor hepsi elimizde kaldı" ifadelerini kullandı.

"23 YILDIR OTOGARI BU ŞEKİLDE GÖRMEDİM"

Yarı kapasiteyle çalıştıklarını belirten İbrahim Kasbar ise, "Görüyorsunuz yolcu potansiyeli çok az. Yüzde 50'den çalışıyoruz. Geçen seneki bayramlar çok yoğunduk. İlaveler yapardık. Şu anda hiçbir firmada ilave sefer bulamazsınız. Kovid19 bitse de yine eskisi gibi yüzde 100 çalışsak. Herkes memnun olur. Buranın eski halini çok özledik. 23 senedir bu işi yapıyorum. Hiç böyle görmedim burayı" şeklinde konuştu.
DHA
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