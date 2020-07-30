Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor
|30 Temmuz 2020 16:09
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve çevresinde, Fatih Belediyesi tarafından Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Açılışın yapıldığı günden beri cami içi ve dışında temizlik ile hijyen konusunda çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii'ni 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlıyor.
Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğle namazının ardından caminin içi ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii arasındaki alan da özel solüsyonlu sularla yıkanıp dezenfekte edilerek, yarın eda edilecek bayram namazına hazırlandı.
Dezenfekte çalışmasının ardından Isparta'dan getirilen gül suyu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin duvarlarına ve halılarına püskürtme yöntemiyle sıkıldı.
Temizlik ve dezenfeksiyon çalışması nedeniyle 14.00-15.00 saatleri arasında camiye ziyaretler durduruldu. Bu sırada caminin önünde ziyaret için bekleyen kalabalığın yoğunlaştığı görüldü. Çalışmanın tamamlanmasının ardından cami, ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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