Bakan Varank: Bilim salgınla mücadelede tek silah
|30 Temmuz 2020 16:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tek silah olduğunu belirterek, "Kimya ise sahip olduğumuz en güçlü araçtır." dedi.
52. Uluslararası Kimya Olimpiyatı (IChO 2020) Ödül Töreni, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve TÜBİTAK'ın organizasyonunda ilk kez dijital platformlarda çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Bakan Varank, TÜBİTAK'ın sosyal medya hesaplarından yayımlanan törende, Türkiye'nin söz konusu olimpiyata 2011'den sonra ikinci kez ev sahipliği yaptığını ve tüm katılımcıları İstanbul'da ağırlamak isterken, küresel salgın sebebiyle olimpiyatı dijital platformda organize etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Varank, küresel salgından dolayı yaşanan olumsuzluğa rağmen organizasyonun ruhunu korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Mart ayından bu yana gördük ki Kovid-19 küresel salgınına karşı bilim, bu savaşta tek silahımız. Kimya ise sahip olduğumuz en güçlü araçtır. Umarım, heyecanlı, sıkı çalışma ve uykusuz gecelerle dolu son 6 günün tadını çıkarmışsınızdır. Çabalarınız için minnettarız." diye konuştu.
- "Bilim ve teknolojide büyüme katlanarak artıyor"
Varank, organizasyona 60 ülkeden katılan 235 lise öğrencisini kutlayarak, "Dünyayı bilim ışığında daha iyi bir yer haline getirme sorumluluğunu üstlenen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Varank, ailelerin ve öğretmenlerin öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirerek şunları kaydetti:
"Bilim söz konusu olduğunda işin sonuna kadar gidin. Sınırlarınız gerçekten gökyüzünün de ötesinde. Bilim ve teknolojide katlanarak artan bir büyüme olduğunu söylemeye gerek dahi yok. Bu büyümenin sonuçlarını hiç kimse bugünden tahmin edemez. Kesin olarak bildiğimiz şey ise bilim, hayatımızı bugün olduğundan çok daha fazla değiştirecek. Kimya, fizik, biyoloji ve matematik gibi temel bilimler de büyümeye devam edecektir. Gözlerinizi bu yolda daima açık tutun ve tutkunuzu takip edin ve elbette kendinizi hem bilimsel hem de sosyal olarak eğitin."
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