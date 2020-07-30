TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşte her sene milyonların akın ettiği Allah'ın evinde, Beytullah'ta aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. İnşallah temizlik ve mesafeye riayet ederek, alınan tedbirlere uyarak, o heyecanı ve Kabe'nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur." dedi.

Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, "Cenabıhakk'a sonsuz şükürler olsun ki bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte idrak ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, sıkıntılı günlerin geride kalmasını ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerine yer veren Şentop, bayramların ortak bir sevincin, buluşmanın, kaynaşmanın, hatırlamanın ve hassaten Kurban'ın manasında ifade bulduğu gibi Allah'a yakınlaşmanın vesilesi olduğunu vurguladı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın nedeniyle bu bayramın alışa gelinen coşku ve kalabalıklarla yaşanmayacağına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"İşte her sene milyonların akın ettiği Allah'ın evinde, Beytullah'ta aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. İnşallah temizlik ve mesafeye riayet ederek, alınan tedbirlere uyarak, o heyecanı ve Kabe'nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur. Tam da bu nedenle bu mübarek günleri, Hz. İbrahim'den Peygamber Efendimize ve oradan bizlere emrolunduğu gibi, samimi bir muhasebe ile geçirmek, salgının şartları öncekiler gibi kalabalıkların buluşmasına imkan vermese de sağlığımızı tehlikeye atmayacak her imkanla sevdiklerimizi hatırlamak ve mümkün olan şartlarda kurban ibadetimizi yerine getirmek hepimizin sorumluluğudur. Bu kutlu günler ve manevi iklim vesilesiyle Cenabıhakk, birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın, gönülleri kaynaştırsın ve özellikle dünyanın dört bir yanındaki hastalara acil şifalar ihsan etsin. Hepinize, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan, bereket, huzur ve şifa dolu günler diliyor, bayramınızı en kalbi duygularla tekrar tebrik ediyorum."