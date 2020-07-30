Trump başkanlık seçimlerinin ertelemesini istedi
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi
|30 Temmuz 2020 16:56
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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD'nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını ileri sürdü. "Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını" belirten Trump, "İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden, Başkan Trump'ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını iddiasında bulunmuştu.
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