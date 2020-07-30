Marmaris'e 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı
|30 Temmuz 2020 17:07
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Muğla'dan Marmaris ilçesinde Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında Kurban Bayramı arifesinde trafik denetimleri devam ederken, Çetibeli kontrol noktasından geçen araç sayısı 24 saatte 13 binden 21 bine çıktı.
Kurban Bayramı'nı Marmaris'te ve Datça'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçelere akın etmeye başladı. Tatilciler kontrol esnasında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçlar düzenli olarak yapılan kontrollerde Jandarma ekipleri tarafından Koronavirüse karşı ve trafikte dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Tatile gelenlerin çoğunluğunun Kayseri, İstanbul, Ankara illerinden olduğu ve genelinin Datça'ya gittiği bir kısmının da turistik Mahallelerde bulunan otellere ulaşım sağladığı öğrenildi.
Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde narkotik köpeği Sakız da özellikle yolcu otobüslerinin içine ve bagaj kısımlarında yapılan aramalarda görev yaptı. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin denetimlerinin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.
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