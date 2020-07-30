1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CİMER'den kurbanlık isteyen vatandaşa, Bakan Pakdemirli'den hediye koç

Antalya'da yaşayan Cumhur Atar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdığı yazıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kurbanlık talebinde bulundu. Atar'ın isteği üzerine Bakan Pakdemirli'nin kişisel hesabından gönderdiği parayla alınan koç, Atar'a hediye edildi
 30 Temmuz 2020 17:12
Yazdır
CİMER'den kurbanlık isteyen vatandaşa, Bakan Pakdemirli'den hediye koç

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Cumhur Atar, CİMER aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kurbanlık talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kurbanlık alınması için kişisel hesabından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne para gönderdi. Bakan'ın gönderdiği parayla satın alınan kurbanlık koç, Cumhur Atar ve ailesine teslim edildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde, İl Müdürü Gökhan Karaca'dan koçu teslim alan Cumhur Atar, bu yıl Kurban Bayramı'nda koç kesip, ailesine et yedireceğini belirterek, "Bakanımızdan Allah razı olsun" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Marmaris'e 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı
30 Temmuz 2020 17:07		 Bin 392 nüfuslu köy, bayram arefesinde karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 15:52
LGS birincisi, makam aracıyla ilçeyi turladı
30 Temmuz 2020 15:44		 Vali Bilgin: Koronavirüs süreci bitmedi, açık ve net söylüyoruz
30 Temmuz 2020 15:33
Malatya Valisi: Vaka sayıları 1 Temmuz'dan beri sürekli artıyor
30 Temmuz 2020 15:21		 Vali açıkladı: Günlük vaka sayısı 200'e kadar çıktı
30 Temmuz 2020 14:58
Hem makam aracı yenilendi hemde Belediye kasasına para girdi
30 Temmuz 2020 14:50		 Diyarbakır'da filyasyon ekibi sayısı artırıldı
30 Temmuz 2020 14:31
Mahallede akrep endişesi... Hangi taşı kaldırsak altından çıkıyor
30 Temmuz 2020 10:32		 Otel çalışanlarında virüs çıktı, lojman karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 10:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - 5 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kitap çıkarıyor17:42 - İki ilde daha maske takmak zorunlu oldu17:31 - AB seyahat listesini daralttı17:25 - İkranur soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı17:12 - CİMER'den kurbanlık isteyen vatandaşa, Bakan Pakdemirli'den hediye koç17:07 - Marmaris'e 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı
16:56 - Trump başkanlık seçimlerinin ertelemesini istedi16:49 - '37. Olağan Kurultayımız, partimizin muhalefetteki son kurultayıydı'16:37 - TBMM Başkanı Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı16:22 - İki ilde toplu taziyeler yasaklandı16:21 - Niğde'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı16:17 - Bakan Varank: Bilim salgınla mücadelede tek silah
16:09 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor15:58 - Otogarda arife sessizliği: 'Eskiden buralar tıklım tıklımdı'15:52 - Bin 392 nüfuslu köy, bayram arefesinde karantinaya alındı15:44 - LGS birincisi, makam aracıyla ilçeyi turladı15:39 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı
15:35 - EGM'den Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti
Twitter, Türkiye'ye temsilci atamayı kabul etmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arabuluculuk sistemi 1
irfan can kahveci 1
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
filip novak 1
gram altının 425 liraya çıkması 1
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
açacakla soda açmak 2
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 3
tuzlaspor 1
fabrice n'sakala 1
SON İLANLAR
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam