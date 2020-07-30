CİMER'den kurbanlık isteyen vatandaşa, Bakan Pakdemirli'den hediye koç
Antalya'da yaşayan Cumhur Atar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdığı yazıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kurbanlık talebinde bulundu. Atar'ın isteği üzerine Bakan Pakdemirli'nin kişisel hesabından gönderdiği parayla alınan koç, Atar'a hediye edildi
|30 Temmuz 2020 17:12
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Cumhur Atar, CİMER aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kurbanlık talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kurbanlık alınması için kişisel hesabından Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne para gönderdi. Bakan'ın gönderdiği parayla satın alınan kurbanlık koç, Cumhur Atar ve ailesine teslim edildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde, İl Müdürü Gökhan Karaca'dan koçu teslim alan Cumhur Atar, bu yıl Kurban Bayramı'nda koç kesip, ailesine et yedireceğini belirterek, "Bakanımızdan Allah razı olsun" dedi.
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