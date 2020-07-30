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Arife günü sosyal mesafesiz bayram alışverişi

Samsun'da Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Mecidiye Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu
 30 Temmuz 2020 18:02
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Arife günü sosyal mesafesiz bayram alışverişi

Samsun'da bayram öncesi, vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşı ve pazar yerlerini tercih etti. Kentin işlek caddelerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddesi ile alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Trafiğe kapalı olan ve birçok mağazanın bulunduğu Mecidiye Caddesi'ndeki yoğunluk ise dikkat çekti. Vatandaşların birçoğu maske takarken, kalabalığa rağmen maske takmayanların da olduğu görüldü.

Alışveriş sırasına giren vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uymadı.
DHA
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