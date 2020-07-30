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Bakan Soylu'dan bayram yolculuğuna çıkanlara uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Araç sürerken lütfen başka bir şeyle meşgul olmayalım. Yani araç sürerken cep telefonu kullanmamak gerekiyor. Evinizden mutlaka çıkarken seyahat planı yapın. İki saate bir, 10 dakika mutlaka mola verin
 30 Temmuz 2020 18:48
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Bakan Soylu'dan bayram yolculuğuna çıkanlara uyarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, "Araç sürerken lütfen başka bir şeyle meşgul olmayalım. Yani araç sürerken cep telefonu kullanmamak gerekiyor." dedi.

Ankara'dan helikopterle Aksaray'a gelen Soylu, Ankara-Aksaray kara yolunda havadan incelemede bulundu.

Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, sürücü ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolcu ve çocuklara da hediye verdi.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada kaza olduğunda, kazanın etkisini en aza indirebilecek emniyet kemerinden daha farklı bir icadın çıkmadığını söyledi.

- "Araç sürerken lütfen başka bir şeyle meşgul olmayalım"

Bunun için bütün sürücülerin ve yolcuların emniyet kemerini takmasını istediklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bütün kontrollerimiz de buna yöneliktir. Yol ve araç standartlarımız iyi. Gaza basmamalıyız. Yani yasal limitler içerisindeki hız limitlerine uymalıyız. Araç sürerken lütfen başka bir şeyle meşgul olmayalım. Yani araç sürerken cep telefonu kullanmamak gerekiyor. Evinizden mutlaka çıkarken seyahat planı yapın. İki saatte bir, 10 dakika mutlaka mola verin. Şerit ihlaline lütfen dikkat edin. Yaya geçitlerine ve yaya trafiğine dikkat etmek lazım. Bisiklet ve motosiklet kazalarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi de özellikle yolculuğumuzu yaparken sabırlı ve hoş görülü olmak. Kazaların önemli bir bölümü varış noktasına bir mesafede olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bu söylediklerime azami oranda riayet edilirse zannediyorum ki burada kazaları en az noktaya indirebilecek bir sonucu, bayram sonunda hep beraber yaşamış oluruz."

- "Özellikle bayramlaşmaları ve ziyaretleri kısa tutalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu da ifade eden Soylu, "Trafikle ilgili tedbirleri anlatırken salgınla ilgili tedbirleri de ihmal etmememi söyledi. Özellikle bayramlaşmaları ve ziyaretleri kısa tutalım. Büyüklerimizle mesafemizi iyi ayarlayalım." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, herkesin "Maskesiz bir adım atmamayı" kural kabul etmesini istedi.

Soylu, daha sonra helikopterle Afyonkarahisar'a hareket etti.
Anadolu Ajansı
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