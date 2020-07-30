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Bakan Kurum: Su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Meke Gölü ve başka su kaynaklarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obruklar nedeniyle bütüncül bir çevre ve doğa planlaması yaptıklarını söyledi
 30 Temmuz 2020 18:59
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Bakan Kurum: Su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Meke Gölü ve başka su kaynaklarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obruklar nedeniyle bütüncül bir çevre ve doğa planlaması yaptıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. Bakan Kurum, baba ocağı Karapınar için ne gerekiyorsa yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirterek, "2019 yılı Karapınar'da kentsel dönüşüm yılı olacak demiştik. Belediye başkanımızla birlikte hızlıca çalışmalara başladık. Karapınar'ımızda kentsel dönüşüm ve konut inşaatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Rezerv alanda bulunan 4 milyon 319 bin metrekare büyüklüğünde 260 arsanın Karapınar Belediyesine devrini tamamlamıştık. Bu alanın 90 bin metrekarelik kısmında kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hamdolsun başladık. Dönüşüm projemiz kapsamında 603 konut ve 33 iş yeri inşaatımızı yüzde 13 oranında tamamladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatmış oldukları 50 bin sosyal konut projesine değinen Bakan Kurum, "3 bin 459, 100 bin sosyal konut projemiz içinde 4 bin 54 olmak üzere toplamda 7 bin 500 konutu Konya'mıza kazandırıyoruz. Tabii, biz Karapınar'ı da hemşehrilerimin ev talebini de unutmadık. Toplam yatırım bedeli 58 milyon lira olan 317 konut, ticaret merkezi ve camimizin inşaatını başlattık. İnşa süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bu konutlarımızı TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 yıldan daha az bir sürede tamamlayacağız. Hak sahibi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Yaklaşık maliyeti 11 milyon lira olan hükümet konağı inşaatı için proje ve ihale çalışmalarını tamamladık. İnşaat sürecinde artık son aşamadayız. Bu yıl Eylül ayında inşaatımızı tamamlayarak hükümet konağını hizmete açmayı planlıyoruz. Karapınar'ın geleceği için diğer bakanlıklarımızla, büyükşehir belediyemizle, ilçe belediyemizle tam bir uyum içerisinde birçok önemli proje yürütüyoruz. İlçenin alt yapı ve atık sorunları için de projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yatırım bedeli yaklaşık 19 milyon lira olan atık su arıtma tesisimizin inşa sürecinde yüzde 50 seviyesindeyiz. İnşallah bu yıl sonuna kadar büyükşehir belediyemizle birlikte bu tesisi Karapınar'ımıza kazandırmış olacağız. Doğamız, suyumuz, havamız ve toprağımız daha temiz olacak. Toplam yatırım bedeli 13,5 milyon lira olan ticaret merkezi ve katlı otoparkın proje sürecini tamamladık. Yatırım bedeli 6,5 milyon lira olan kongre ve kültür merkezinin ise proje çalışmaları tamamlandı. Hotamış sağlık kompleksi projemiz de bulunuyor. Burada aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonu inşa edeceğiz. Bunlarla beraber; İller Bankası desteğiyle 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulu inşaatımızı yüzde 48 oranında tamamladık. Bu yıl sonuna kadar okul inşaatımızı inşallah bitireceğiz. Yine Akçayazı İlkokulunun da yakın zamanda inşasına başlayacağız" dedi.

"Meke Gölümüz ve başka su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya"

Karapınar'ın doğal güzelliğini de korumak ve ön plana çıkarmak için gayret ettiklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Meke Gölümüz ve başka su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Karapınar'da da maalesef verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor. Tüm bu problemlerle mücadele etmek adına bütüncül bir çevre ve doğa planlaması yaptık. Bu kapsamda; Sultaniye Sazlığını ve Meke, Acı, May, Çıralı, Sekiz Yaylası civarını kapsayan Göller Bölgesinin Kesin Korunacak Hassas Alan olması için tescil çalışmamız devam ediyor. Yine bu çerçevede Acıgöl ve Meke Gölü jeopark alanında çalışmalarımızı uzman ekiplerimizle birlikte titizlikle sürdürüyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekarelik Millet Bahçesi projemiz var. Konya'mızda 10 adet Millet Bahçesi projesi bulunuyor. Karapınar'da da 75 bin 250 metrekarelik Millet Bahçesinin inşasına Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde başlıyoruz. İçinde Millet Kıraathanesinin, kültür evinin, bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu Millet Bahçemizde Karapınarlı hemşehrilerimiz gönüllerince vakit geçirecekler."
İhlas Haber Ajansı
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