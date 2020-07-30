1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı temizliği

Kurban Bayramı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfeksiyon yapıldı- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram öncesi incelemelerde bulundu
 30 Temmuz 2020 19:26
Yazdır
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı temizliği

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, İslam aleminin yarın kutlayacağı Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması ve dezenfeksiyon yapıldı.

İbadete açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde arife günü de yoğunluk yaşandı. Camide ibadet etmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeriye alındı. Grup grup içeriye girip ziyaretlerini ve ibadetlerini gerçekleştiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, ikindi namazını eda etti.

İkindi namazının ardından vatandaşlar kısa bir süreliğine camiden çıkartılarak Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Koruyucu tulumları giyen ekipler, dezenfeksiyon yaparken, bazı görevliler de yerleri süpürdü. Daha sonra, Isparta'dan getirilen saf gül suyu sıkıldı.

Temizlik çalışmalarının ardından, vatandaşlar tekrar gruplar halinde içeri kabul edildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak bayram namazı için koordinasyon toplantısı yaparak camide incelemelerde bulundu.

İkindi vaktinde ise, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kurban Bayramı çerçevesinde alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden 6 ilimiz için 'sağanak' uyarısı
30 Temmuz 2020 19:10		 Bakan Kurum: Su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
30 Temmuz 2020 18:59
'Virüse bayram ettirmeyelim'
30 Temmuz 2020 18:52		 Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı
30 Temmuz 2020 18:45
5 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kitap çıkarıyor
30 Temmuz 2020 17:47		 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra ilk bayramına hazırlanıyor
30 Temmuz 2020 16:09
Otogarda arife sessizliği: 'Eskiden buralar tıklım tıklımdı'
30 Temmuz 2020 15:58		 Engelliye yardımın videosu yürekleri ısıttı
30 Temmuz 2020 14:11
'Eyyam-ı bahur' sıcaklıkları Kurban Bayramı'nda etkili olacak
30 Temmuz 2020 12:34		 Antalya'da denize giren polis memuru boğuldu
30 Temmuz 2020 12:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:32 - Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu19:27 - Uzmanından uyarı: Eti çok parçalayarak yemek bakteri üretir19:26 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı temizliği19:22 - Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar19:10 - Meteorolojiden 6 ilimiz için 'sağanak' uyarısı18:59 - Bakan Kurum: Su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
18:52 - 'Virüse bayram ettirmeyelim'18:51 - Otoda fırsatçılar suçüstü yakalandı18:48 - Bakan Soylu'dan bayram yolculuğuna çıkanlara uyarı18:45 - Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı18:33 - CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti18:19 - MİT'ten PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü
18:16 - Anneanne ve torunun öldüğü yangında ev kundaklanmış18:05 - Hastaneden sosyal mesafeye 'sarımsaklı' önlem18:04 - 700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon18:02 - Arife günü sosyal mesafesiz bayram alışverişi17:56 - İzmir'de orman yangını çıktı
17:47 - 5 yıl önce Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kitap çıkarıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti
EGM'den Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altın 2
leblebi 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 2
fabrice n'sakala 1
corona virüs vaka sayısı 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
gram altının 425 liraya çıkması 1
eserekli 2
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
tuzlaspor 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam